Céline Sciamma, Portrait de la jeune fille en feu

Entre La leçon de piano et le mélo

Une his­toire de pein­ture entraîne dans les étranges arcanes d’une his­toire d’amour roman­tique et les­bienne au XVIIIème siècle au sein d’un gyné­cée insu­laire pour le diver­tis­se­ment d’ilotes pro­vi­soires. Mais l’enjeu pre­mier de la créa­tion pic­tu­rale (une des héroïnes veut peindre l’autre et prendre la main aux hommes qui confisquent la grande pein­ture) dis­pa­raît assez vite.

Le film est tout en audace et sim­pli­cité. Il se foca­lise sur deux femmes par­fai­te­ment incar­nées, entre pureté roma­nesque et volonté de (dé)montrer qui ne coïn­cident pas tou­jours par­fai­te­ment. L’aspect film d’époque, style roman fémi­nin anglais de la fin du XIXème siècle, n’emporte pas tant tout demeure gla­cial avant que le désir éclate.

Si bien que ce film pra­ti­que­ment sans homme — puisque tout se passe entre quatre femmes - devient un acte mili­tant mais sans enga­ge­ment pro­sé­lyte. Le titre est assez trom­peur car il y manque le feu d’une com­bus­tion dévo­rante. Mais c’est sans doute un parti-pris. Le film (de genre?) reste aca­dé­mique.

Demeure néan­moins une qua­lité essen­tielle : l’importance des regards, du silence, du calme et de la déli­ca­tesse dans une his­toire d’amour éphé­mère — ce qui en fait le prix. Nous sommes entre La leçon de piano et le mélo. Mais c’est peut-être la même chose…

jean-paul gavard-perret

De : Céline Sciamma

Avec : Noé­mie Mer­lant, Adèle Hae­nel, Luàna Baj­rami

Date de sor­tie : 18 sep­tembre 2019

Genre : Drame, His­to­rique

Durée : 2H00mn

Synop­sis

1770. Marianne est peintre et doit réa­li­ser le por­trait de mariage d’Héloïse, une jeune femme qui vient de quit­ter le couvent. Héloïse résiste à son des­tin d’épouse en refu­sant de poser. Marianne va devoir la peindre en secret. Intro­duite auprès d’elle en tant que dame de com­pa­gnie, elle la regarde.