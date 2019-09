Cédric Klapisch, Deux moi

Entre tié­dasse et brumeux

Cette his­toire de deux soli­tudes tren­te­naires qui se vivent de manière conco­mi­tante abou­tit à une ren­contre plus ou moins ratée avec le ciné­ma­to­graphe. Le tout non sans humour par­fois presque et volon­tai­re­ment absurde. Néan­moins, la comé­die roman­tique est plus super­fi­cielle que pro­fonde. L’ensemble est char­mant mais sans plus dans ce mimé­tisme qui “réunit” ces deux êtres.

Ils s’entrecroisent de manière sys­té­ma­tique, le tout dans une phi­lo­so­phie quel­conque sur les réseaux sociaux et un dic­tion­naire des pon­cifs sur la psy­cha­na­lyse pour les nuls.

Tout baigne dans le tié­dasse et sans rien de vrai­ment sati­rique. L’ensemble reste confor­table même si une cer­taine empa­thie fonc­tionne de manière fan­tas­mée et nos­tal­gique dans la façon de voir les tren­te­naires et Paris. Les deux acteurs prin­ci­paux sont fades.

Ce qui fina­le­ment cor­res­pond à leurs per­son­nages quel­conques voire insi­pides et sans failles.

Hors mélan­co­lie, il ne reste pas grand chose du film dont l’intérêt demeure bru­meux entre ces deux “moi” hors saison.

jean-paul gavard-perret

De : Cédric Kla­pisch

Avec : Fran­çois Civil, Ana Girar­dot, Eye Haï­dara

Genres : drame, comé­die

Date de sor­tie : 11 sep­tembre 2019

Durée : 1H50mn

Synop­sis :

Rémy et Méla­nie ont trente ans et vivent dans le même quar­tier à Paris. Elle mul­ti­plie les rendez-vous ratés sur les réseaux sociaux pen­dant qu’il peine à faire une ren­contre. Tous les deux vic­times de cette soli­tude des grandes villes, à l’époque hyper connec­tée où l’on pense pour­tant que se ren­con­trer devrait être plus simple… Deux indi­vi­dus, deux par­cours. Sans le savoir, ils empruntent deux routes qui les mène­ront dans une même direc­tion… celle d’une his­toire amour ?