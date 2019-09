Séverine é, Le taiseux

Pour­quoi parler ?

Le Tai­seux pos­sède une avance sur le com­mun des mor­tels : il fait le vide et ne s’embarrasse pas des autres. Il sait “que par­ler ne veut pas dire” puisque tout “com­ment dire” cache un com­ment ne pas dire — ce qui est un des grandes décou­vertes de la psy­cha­na­lyse. Certes, le livre de Séve­rine é dans ses frac­tures et rup­tures (elles coupent la parole à la parole) laisse par­fois suin­ter le vieux remugle de cau­se­rie.

Le tai­seux semble vou­loir tenir la jambe de bois et la langue du même tabac des autres avant de res­sor­tir de la “mêlée solide”.

Il a d’autres chats à fouet­ter ou à se mettre dans la gorge. Ainsi placé, leur sou­rire devient un Che­shire qui fait peur mais qui ras­sure le pos­sible par­leur (depuis La Fon­taine il ne vit qu’aux dépens de celui qui l’écoute). Mais Séve­rine é pro­pose un “pas” de plus au tai­seux. Bref, s’il parle, il croit par­ler, il croit. Puis boit de l’eau. Mais uni­que­ment celle du fond de la carafe.

Etant plus lourde que celle du des­sus, rien ne fait plus de bien. D’autant que — sur­tout lorsque qu’elle est fer­ru­gi­neuse — elle rouille les pous­sées verbales.

Parler devient un fait railleur. Et le silence un faire ailleurs néces­saire. C’est la manière d’éviter l’émission de ce qui hurle plus dans la tête, plus dans l’estomac.

Séve­rine é ramène à l’essentiel, donc à Beckett. Plu­tôt que de par­ler, au mieux il est plus utile de sucer des cailloux avec un de ses héros.

Bon appé­tit Messieurs.

jean-paul gavard-perret

Séve­rine é, Le tai­seux, illus­tra­tions de Laurent Maïo, Edi­tions du Petit Rameur, 26 p., 5 E., 2019.