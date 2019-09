Emiliano Mancuso, Une beauté différente (exposition)

Non pas juste des images mais des images justes

En numé­rique comme en ana­lo­gique voire avec de simples pola­roids, en noir et blanc ou en cou­leurs Emi­liano Man­cuso crée par ses nom­breux voyages en Ita­lie du Sud des pho­tos fas­ci­nantes de l’existence sur les terres pauvres du pays. Le pho­to­graphe s’approche de la vie du peuple avec des prises radi­cales mais d’où se dégage une poé­sie.

La mar­gi­na­lité issue de la pau­vreté est pré­sente sans affec­ta­tion. L’intimité est mise à bonne dis­tante pour évi­ter voyeu­risme ou dureté afin que l’investissement sen­ti­men­tal du regar­deur soit nuancé dans la vision d’un tel état du monde.

La crise qui le frappe touche d’abord les per­dants et le pho­to­graphe montre ses consé­quences dans les fau­bourgs. Aux tra­di­tion­nelles images solaires de la Sicile, de la Calabre ou de la Sar­daigne font place des images plus noc­turnes et plus proches de la vie quo­ti­dienne : chô­mage et pau­vreté , crimes, bains de mers, sor­tie de dis­co­thèques locales créent un uni­vers où la réflexion passe par la magie de telles images.

Ce ne sont plus juste des images — même lorsqu’il s’agit de pola­roids — mais des images justes.

jean-paul gavard-perret

Emi­liano Man­cuso, Une beauté dif­fé­rente, Museo di Roma in Tras­te­vere, Rome, juin-septembre 2019.