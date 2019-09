L’Epée, Diabolique

L’Epée : ardente et diabolique

La comé­dienne chan­teuse A avait décou­vert les Limiña­nas dans une série TV. Elle décida de les ren­con­trer au moment de l’enregistrement de leur « Sha­dow People » et fut invi­tée à chan­ter sur le titre épo­nyme. Ensemble, ils se mettent à tra­vailler sur ce qui au départ devait être un album solo d’Emmanuelle avec des textes de Lio­nel et de l’écrivain-artiste Ber­trand Belin.

Il ne manque qu’une chose : la pro­duc­tion. L’Américain Anton New­combe (lea­der des “Brian Jones­town Mas­sacre”), proche des Limiña­nas, fera plus que l’affaire.

Il lance l’idée du groupe et le bap­tise “L’Epée” (“titre tran­chant qui ano­blit et coupe aussi les têtes” précise-t-il). Le groupe a déjà publié un EP mais leur pre­mier album Dia­bo­lique paraît début sep­tembre sous l’ombre tuté­laire de Lou Reed auquel fait réfé­rence un titre de l’album (“Lou”). L’ensemble est réso­lu­ment rock, punk et psy­ché­dé­lique.

S’y dis­cernent des rap­pels des New York Dolls avec ren­forts de dis­tor­sions, mel­lo­tron et per­cus­sions ner­veuses qui contre­disent astu­cieu­se­ment le chant d’Emmanuelle Sei­gner. Sa voix sert par­fai­te­ment les textes de Ber­trand Belin et leur façon de ryth­mer les mots.

Fidèle à leurs prin­cipes, les Limiña­nas conti­nuent un tra­vail de volon­taire bri­co­lage : Marie joue une bat­te­rie ultra-primitive, et Lio­nel de la gui­tare “comme je peux” dit-il. Voire… Car sous l’apparente non maî­trise et la pré­sence de New­combe qui sait se ser­vir de toutes les erreurs, les acci­dents pos­sibles le groupe crée un album hors zone, libre et jouis­sif.

Preuve que si l’Epée fait dans le sai­gnant, le groupe ne refuse en rien la ten­dresse et le jeu.

jean-paul gavard-perret

L’Epée, Dia­bo­lique, label Because, 2019.