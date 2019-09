Scooby-Doo compie 50 anni: le curiosità che pochi conoscono del famoso cartone animato (Scooby-Doo fête ses 50 ans : les curiosités que peu de gens connaissent sur le célèbre dessin animé)

Corriere della Sera

Scooby-Doo com­pie 50 anni: le curio­sità che pochi conos­cono del famoso car­tone animato

Il 13 set­tembre del 1969 andava in onda la prima pun­tata che aveva come pro­ta­go­nista l’alano e i suoi quat­tro amici umani. I nomi, la trama e i per­so­naggi: sono molti i det­ta­gli sco­nos­ciuti ai più, nonos­tante il grande suc­cesso tele­vi­sivo

di Enrico For­zi­netti

13 set­tembre 2019 |

I primi 50 anni

Nonos­tante sia pas­sato mezzo secolo dalla sua prima appa­ri­zione in tele­vi­sione, Scooby-Doo non dà alcun segno di invec­chia­mento. Era il 13 set­tembre del 1969 quando l’alano più famoso del pic­colo schermo debut­tava insieme ai suoi inse­pa­ra­bili Shaggy, Velma, Daphne e Fred, pronti a but­tarsi a capo­fitto in mis­teri o situa­zioni para­nor­mali, per sco­prire in ogni occa­sione che i mos­tri che incon­tra­vano sul loro cam­mino non erano altro che essere umani tra­ves­titi. Un car­tone deci­sa­mente for­tu­nato che ha visto sus­se­guirsi 15 sta­gioni tele­vi­sive e decine di film di ani­ma­zione.

Per cele­brare i 50 anni, il pros­simo 13 set­tembre verrà ripro­posto su Boo­me­rang il pri­mis­simo epi­so­dio di «Scooby Doo-Where are you!» seguito dalla nuova serie in prima Tv asso­luta «Scooby-Doo and guess who?». Ma nonos­tante tutto questo grande suc­cesso ci sono alcune curio­sità che poche per­sone conoscono.

La razza

Inizial­mente Scooby Doo doveva essere una cane da pas­tore, solo che sarebbe somi­gliato ecces­si­va­mente a Hot Dog della Archie Comics. Per evi­tare questa sovrap­po­si­zione è stato scelto di tras­for­marlo in un alano.

Pro­ta­go­nisti ori­gi­nari

Nell’idea iniziale del pro­dut­tore, la trama sarebbe dovuta ruo­tare attorno a una band musi­cale di cinque ragazzi, di cui faceva parte anche il cane impe­gnato a suo­nare il bongo. Il gruppo si sarebbe occu­pato di risol­vere mis­teri appa­ren­te­mente sopran­na­tu­rali nei momenti di pausa dalla musica. Solo suc­ces­si­va­mente si decise di pas­sare alla squa­dra che tutti conosciamo.

Il titolo

Inizial­mente al car­tone era stato dato il titolo di «Who is sca­red?», per nulla apprez­zato dalla Cbs che non lo rite­neva ade­guato ad un pub­blico di bam­bini. Così fu suc­ces­si­va­mente cam­biato in «Scooby-Do, Where are you!» che invece pia­ceva all’emittente televisiva.

Le risate

Il car­tone ani­mato è stato inse­rito dal 1969 negli Usa nella fas­cia mat­tu­tina del sabato (e tra l’altro detiene il record come serie tele­vi­siva più lunga mai andata in onda in questo ora­rio della set­ti­mana): è stato il primo show dedi­cato ai più pic­coli ad avere le risate regis­trate in sottofondo.

Fami­glia allar­gata

Scooby-Doo non è l’unico esem­plare della sua fami­glia: il famoso alano ha infatti un fra­tello più pic­colo di nome Skippy-Doo, il nipo­tino Scrappy-Doo e un cugino che fa il can­tante e lo show­man chia­mato Dooby-Doo. […]

tra­duc­tion :

Scooby-Doo fête ses 50 ans : les curio­si­tés que peu de gens connaissent sur le célèbre des­sin animé

Le 13 sep­tembre 1969 était dif­fusé le pre­mier épi­sode qui avait pour pro­ta­go­niste le Grand Danois et ses quatre amis humains. Les noms, l’intrigue et les per­son­nages : mal­gré le grand suc­cès télé­visé, nom­breux sont les détails incon­nus à la plupart.

par Enrico For­zi­netti

le 13 sep­tembre 2019

Les 50 pre­mières années

Bien qu’un demi-siècle se soit écoulé depuis sa pre­mière appa­ri­tion à la télé­vi­sion, Scooby-Doo ne donne aucun signe de vieillis­se­ment. C’est le 13 sep­tembre 1969 que le Grand Danois le plus célèbre du petit écran fit ses débuts avec ses insé­pa­rables com­parses Sammy, Velma, Daphne et Fred, tou­jours prêts à plon­ger tête bais­sée dans des mys­tères ou des situa­tions para­nor­males pour décou­vrir à chaque fois que les monstres qu’ils ren­contrent sur leur che­min ne sont rien d’autre que des êtres humains dégui­sés. Un des­sin animé très chan­ceux qui a vu se suc­cé­der 15 sai­sons de télé­vi­sion et des dizaines de films d’animation.

Pour célé­brer les 50 ans, le 13 sep­tembre pro­chain sera repro­posé sur le Boo­me­rang le tout pre­mier épi­sode de «Scooby Doo-where are you !» suivi de la nou­velle série en pre­mière Tv abso­lue «Scooby-Doo and guess who ?». Mais mal­gré ce très grand suc­cès, il y a quelques curio­si­tés à son sujet que peu de gens connaissent.

La race

Au début, Scooby Doo devait être un chien de ber­ger, sauf qu’il res­sem­blait trop à Hot Dog d’Archie comics .Pour évi­ter ce che­vau­che­ment, il a été choisi de le trans­for­mer en Danois.

Les pro­ta­go­nistes ori­gi­naux

Dans l’idée ini­tiale du pro­duc­teur, l’intrigue aurait dû tour­ner autour d’un groupe de 5 enfants, dont fai­sait par­tie le chien qui jouait du bongo. Le groupe se serait occupé de résoudre des mys­tères appa­rem­ment sur­na­tu­rels dans les moments de pause de la musique. Ce n’est que plus tard qu’il fut décidé de pas­ser à l’équipe que nous connais­sons tous.

Le titre

Ini­tia­le­ment, le des­sin animé avait reçu le titre de « Who is Sca­red » , en aucun cas appré­cié par CBS qui ne le trou­vait pas appro­prié à un public d’enfants. Il fut ensuite rem­placé par «Scooby-Do, where are you» que la chaîne de télé­vi­sion aimait.

Les rires

Le des­sin animé a été inséré depuis 1969 aux Etats-Unis dans la bande mati­nale du samedi (entre autres il détient le record comme plus longue série télé­vi­sée jamais dif­fu­sée à cette heure de la semaine) : c’était la pre­mière émis­sion dédiée aux plus petits à avoir des rires enre­gis­trés en arrière-plan.

Famille élar­gie

Scooby-Doo n’est pas le seul exem­plaire de sa famille : le célèbre Danois a en effet un petit frère appelé Skippy-Doo, un neveu, scrappy-Doo, et un cou­sin qui joue le chan­teur et le show­man appelé Dooby-Doo. […]

fre­de­ric grolleau

