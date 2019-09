Kevin Lambert, Querelle de Roberval

N’est pas Zola qui veut

Conflit social et vie sexuelle se mêlent (plus ou moins bien) au sein du milieu de l’industrie du bois et du papier près du Lac Saint Jean (au nord du Qué­bec). Les filles elles-mêmes s’appellent “les gars” dans ce milieu dif­fi­cile.

Lequel est évo­qué de manière lyrique mais moyen­ne­ment puis­sante. Une telle fable sou­vent reste bour­rée de cli­chés dans une évo­ca­tion roma­nesque surannée.

Cela tient en par­tie de la fic­tion syn­di­cale et pro­lé­taire. Mais n’est pas Zola qui veut même si la lutte archaïque tourne à l’apocalypse.

Il y à là des moments de récits clas­siques et par­fois de pam­phlet, ce qui rend le roman ban­cal en une arti­cu­la­tion dou­teuse entre sexe et reven­di­ca­tion ouvrière.

Kevin Lam­bert se prend pour un prê­cheur un peu pré­ten­tieux dans la forme et le fond qu’il donne à sa fic­tion. L’ensemble laisse peu de grains à moudre.

L’exotisme (pour un lec­teur euro­péen) fonc­tionne, la fable finit bien : mais tout reste pré­vi­sible et fléché.

Et, tout compte fait, la fable homo­sexuelle sauve ce livre moins engagé qu’il pré­tend l’être.

jean-paul gavard-perret

Kevin Lam­bert, Que­relle de Rober­val, Le Nou­vel Attila, Paris, 2019.