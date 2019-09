Aurélien Bellanger, Le continent de la douceur

Bavard d’âge mûr

Auré­lien Bel­lan­ger est un écri­vain bavard inven­teur d’une prin­ci­pauté euro­péenne pour évo­quer une défense de son conti­nent. Au début du livre, le héros (du moins un des quatre per­son­nages cen­traux qui fonc­tionnent par couples) est au som­met de sa car­rière (de play-boy mais pas seule­ment) et il s’agit pour lui de se ran­ger dans le Duché au moment où il rêve de prin­ci­pauté moné­gasque.

Mais il est des rai­sons que le cœur doit igno­rer. Dès lors, le roman — trop long — entame un retour vers le futur de l’Europe. Il est en par­tie induit dans le sens du jeu et du rythme là où Q.P.S. (allias BHL) tra­verse ce conte bourré de réfé­rences, de sym­boles voire de mathé­ma­tiques comme au plus beau temps du syn­drome Roland Barthes. L’auteur joue les éru­dits et fait le malin mais est plus per­for­mant lorsque son his­toire nous rap­proche de Tin­tin et du Sceptre d’Ottokar.

L’humour assez caus­tique se perd dans des cir­con­vo­lu­tions et digres­sions inutiles. Cet étouffe-chrétien est sauvé en par­tie par la briè­veté des cha­pitres. Mais l’aspect roman à thèse est par­fois trop lourd et somme toute anec­do­tique. Il faut en rete­nir le côté enfan­tin pour le sau­ver. Même si Bel­lan­ger n’est pas Umberto Eco et encore moins Vol­taire.

Mais, comme Bel­lan­ger “a la carte”, on élève la vanité du livre “sym­pa­toche” au rang d’une mer­veille. C’est sans doute lar­ge­ment exa­géré pour cette défense du libé­ra­lisme pro-européen contre les com­plo­tistes. La satire est éloi­gnée d’un Houel­le­becq. Et c’est une des limites d’un livre où les ful­gu­rances se perdent dans une soupe par­fois mélan­co­lique qui en casse le souffle. Sur­tout s’il se vou­drait épique.

jean-paul gavard-perret

Auré­lien Bel­lan­ger, Le conti­nent de la dou­ceur, Gal­li­mard, Paris, 2019, 496 p. — 22,00 €.