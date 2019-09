Cécile Coulon, Une bête au paradis — Rentrée littéraire 2019

Un ensemble sur­fait sous faux genre de tragédie

Tout se passe d’abord au “Para­dis” : à savoir, dans une ferme iso­lée en pleine nature avant qu’un couple se délite. Cécile Cou­lon se dit ins­pi­rée par La nuit du chas­seur et les films de Cha­brol. Voire… Certes, il y a un dépu­ce­lage au moment où l’on tue le cochon.

Mais l’objectif du livre reste flou dans une fin ter­rible et l’ensemble demeure sur­fait sous faux genre de tragédie.

Et qu’importe si l’homme civi­lisé est ici dépassé et déposé hors temps par sa propre nature pour finir comme nour­ri­ture aux cochons. Le drame pay­san reste du côté des sté­réo­types avec une grand-mère tai­seuse et pleine de bon sens et un héros mas­cu­lin bel­lâtre.

Tout est un peu trop sur­joué lit­té­rai­re­ment dans ce Rabo­liot fémi­ni­sant. Peu est de trop.

jean-paul gavard-perret

Cécile Cou­lon, Une bête au para­dis, edi­tions l’Iconoclaste, 2019, 352 p. — 18,00 €.