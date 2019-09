Jonathan Coe, Le coeur de l’Angleterre

Un mon­tage astucieux

Devant un pays qui change, faut-il cacher ses larmes ? Le roman de Coe à sa façon y répond. Par le rire et la satire.

Repre­nant dans sa nou­velle fic­tion des per­son­nages de ses livres pré­cé­dents, le roman­cier grâce leur vieillis­se­ment se fait un brillant com­men­ta­teur de son pays et ce, à tra­vers les dif­fé­rentes nappes sociales.

En ce sens, ses nom­breux héros perdent en exis­tence ce qu’ils gagnent en sym­bole. Remon­tant autant à la tra­di­tion, lit­té­ra­ture, pein­ture de l’Angleterre qu’au confort mais aussi à la désa­gré­ga­tion de son “coeur”, l’auteur feint de le retrou­ver au sein du cin­quième trou d’un ter­rain de golf… Ce qui n’est pas for­cé­ment faux.

L’avant Brexit et le début de mil­lé­naire bri­tan­nique brillent de leurs feux et de leur smog selon une imbri­ca­tion et un mon­tage astu­cieux. La société anglaise est ana­ly­sée avec humour à tra­vers une famille. Coe s’amuse de ses aber­ra­tions. Elles sont iden­tiques à celles du pays tout entier. Le tout est par­fai­te­ment calé.

C’est avant tout plai­sant là où les personnages-fonctions diver­si­fiés sont agi­tés par l’auteur comme des marion­nettes et où les maris ne sont pas for­cé­ment honnêtes.

jean-paul gavard-perret

Jona­than Coe, Le coeur de l’Angleterre, tra­duc­tion Josée Kamoun, Gal­li­mard, coll. “Du monde entier”, Paris, 2019, 560 p.