Louis Zukosfski, Le poème commençant par « la »

Ne vou­loir que ce qui est voulu par l’œuvre

Maître de la poé­sie objec­ti­viste, Louis Zukovsky écrit en 1926 et publie dans la revue d’Ezra Pound (“The Exile”) ce texte qui est à la base de son oeuvre. “Le poème com­men­çant par la” en crée le socle et ce, en réponse à “La terre vaine” de T.S. Eliot. Zukof­sky en pro­pose un contre­pied. Il donne en pro­logue une longue liste des réfé­rences de son poème. Elle part des grands anciens : textes bibliques, Sophocle, Horace, Bach, Bee­tho­ven, Sha­kes­peare mais aussi Henry James, Vir­gi­nia Woolf, James Joyce.

Cette “com­pi­la­tion” pro­duit un texte auto­bio­gra­phique à grande inven­ti­vité for­melle et forte valeur ajou­tée inédite.

Tous les vers sont numé­ro­tés et sont pla­cés en 6 mou­ve­ments. La dis­po­si­tion du texte l’entraîne du côté de la com­po­si­tion musi­cale qu’on retrou­vera avec “80 fleurs”. L’oeuvre se féconde ainsi par un début dont les pre­mières mesures sont cou­chées et conti­nuent à invo­luer dans le ventre d’un ima­gi­naire dif­fracté mais qui pos­sède néan­moins son iden­tité

A par­tir d’une idée simple et de ses réfé­rences, l’auteur laisse donc agir la forme comme un aimant. Il attire à lui tout ce qui passe dans sa proxi­mité. Le texte semble gran­dir sans le poète, en un pro­ces­sus orga­nique qui lui échappe.

L’écri­ture consti­tue pré­ci­sé­ment la marge entre l’œuvre et la matière d’où elle est issue. Et de même que pour les mys­tiques pour qui il faut s’abandonner à la volonté de Dieu, le poète crée un tra­vail de dépouille­ment de lui-même. Ce qui tran­site par le texte réclame de quit­ter une forme de sub­jec­ti­vité mais aussi la reprise d’éléments “objec­tifs” réani­més par un tra­vail autant d’effacement que d’écoute inté­rieure dans cette réap­pro­pria­tion d’un “geste” poé­tique d’une pro­fonde ori­gi­na­lité.

Elle va inner­ver tout un pan de la poé­sie contem­po­rain amé­ri­caine mais aussi européenne.

jean-paul gavard-perret

Louis Zukosf­ski, Le poème com­men­çant par « la », Edi­tions de La Nerthe, 2019.