Les tour­ments fades de la femme-enfant

A près de cin­quante ans, la chan­teuse désor­mais mûre de “Blonde Red­head” sort son pre­mier album solo avec la col­la­bo­ra­tion avec Ryûi­chi Saka­moto. L’album se veut contem­pla­tif et médi­ta­tif.

Mais en 9 mor­ceaux et un peu plus de 40 minutes, l’artiste pro­pose un piège à nigauds. Est-il pos­sible de s’en pas­ser ? Sans doute. Sauf à en croire la cri­tique fran­çaise prête à don­ner à cette pro­duc­tion le titre de disque de l’année.

Sans être du grand n’importe quoi (ce qui serait méchant), l’album est au mieux anec­do­tique en dépit ou à cause des effets sac­ca­dés ou lan­guis­sants de la voix aigüe de l’artiste. L’album opte en théo­rie pour une noir­ceur vapo­reuse dans un pro­to­cole com­pas­sion­nel évident.

Certes, il y a là une cer­taine élé­gance poin­tilliste mais au seul pro­fit d’une pop “main street”. Les effets oni­riques res­tent ce qu’ils sont : des effets. Si bien que la fron­tière entre le lan­ci­nant et le bar­bant est vite franchie.

Il existe bien ça et là quelques trou­vailles “hoquet­teuses” mais l’orchestration est sou­vent pré­ten­tieuse, tout juste bonne à fabri­quer une sorte de bande-son de film vague­ment romantico-érotique. Kazu Makino se veut trans­gres­sive mais elle ne fait que cares­ser du fan­tasme dans le sens du poil ou plu­tôt sur des peaux épi­lées.

Bref, cet album de femme enfant (un pon­cif gains­bour­gien cultivé d’ailleurs par sa famille) est plus raco­leur qu’érotique. C’est par­fois volon­tai­re­ment endom­magé, cassé, traf­fi­qué mais l’ambition capote dans un “ambian­ce­ment” pâlot avec par­fois une cer­taine jus­tesse mais le plus sou­vent des poses.

jean-paul gavard-perret

Kazu Makino, Adult Baby, Adult Baby Records, 2019.