Katrien De Blauwer, Cheveux longs… cheveux courts

Les émois du corps

Après une pre­mière expo­si­tion solo à la gale­rie anver­soise, Katrien de Blau­wer — pho­to­graphe d’un genre par­ti­cu­lier puisqu’elle n’utilise pas d’appareils - y fait super­be­ment retour à tra­vers une expo­si­tion et un livre sur des femmes et leurs his­toires vin­tages et éro­tiques. A l’aide des maga­zines (sur­tout éro­tiques voire por­no­gra­phiques) des années 50–60, elle découpe “ses” images et les trans­forme entre col­lage et maquillage pic­tu­ral ou gra­phique dans le jeu de la ver­ti­ca­lité et de l’horizontalité.

Ses mon­tages sont pré­sen­tés en dip­tyques puis­sants, ten­dus et évocateurs.

Les inter­ven­tions phy­siques du “geste” de l’artiste res­tent pré­sentes et se tra­duisent par les traces des tra­vaux pic­tu­raux ou crayon­nés comme par des frois­se­ments, déchi­rures, pliages. Des scènes éro­tiques s’animent avec une puis­sance sug­ges­tive.

Elles rap­pellent un temps libre et perdu d’une sexua­lité ouverte qui donne lieu ici à la pro­pa­ga­tions de fan­tasmes pour les deux sexes.

Le tout avec la réfé­rence au film noir et au cinéma euro­péen d’avant-garde ou éro­tique. L’artiste pro­pose donc des séquences où le corps est roi. La vie pas­sée est rame­née au jour dans ce qui tient d’une mémoire aussi intime que col­lec­tive.

Aux émois du coeur sont pré­fé­rés ceux du corps. Et ce tra­vail de “remem­bre­ment” s’avère plus néces­saire que jamais.

jean-paul gavard-Perret

Katrien De Blau­wer, Che­veux longs… che­veux courts, Edi­tion Fifty One, Anvers, 2019.

Les images du livre sont pré­senté à la gale­rie du même nom (Zirks­traat 20, 2000 Ant­wer­pen, Bel­gique) du 10 sep­tembre au 26 octobre 2019.