Anne Slacik, Au loin tout devient bleu (exposition)

Cosmo­go­nie très particulière

De plus en plus, Anne Sla­cik cherche des domi­nantes du temps et de l’espace qui résonnent en elle. Sa pein­ture les absorbe pour les res­ti­tuer au moment où le monde de la pein­ture tombe dans le vir­tuel en trans­for­mant le réel en ersatz. L’artiste retrouve et cherche à com­prendre les visions glo­ba­li­santes en adap­tant des « cli­ma­to­lo­gies » oubliées par les cou­rants que la créa­trice instaure.

Contre les myo­pies elle impose sa cos­mo­go­nie très par­ti­cu­lière. Pas de grandes envo­lées mais une fouille où, dans uns forme de flou, rien ne se confond.

Existent des fusions impro­bables d’où naît une pen­sée par des images qui remontent aux aubes de l’émotion pre­mière selon un magné­tisme particulier.

jean-paul gavard-perret

Anne Sla­cik, Au loin tout devient bleu (avec Mar­celle Loub­chansky), Gale­rie Conver­gences, 22 Rue des Cou­tures Saint-Gervais, 75003 Paris, septembre-octobre 2019.