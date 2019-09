Vivre sa vie (Jean-Luc Godard / Charles Berling)

La condi­tion fémi­nine à tra­vers la prostitution

Charles Ber­ling s’empare du film de Jean Luc Godard Vivre sa vie : Nana décide de quit­ter son mari et son enfant pour faire du théâtre, du cinéma ! Mais, tan­dis que ses petits bou­lots ne lui pro­curent qu’un salaire de misère, son désir de deve­nir actrice l’entraîne à fré­quen­ter un pho­to­graphe qui lui pro­pose de poser nue avant que la ren­contre du proxé­nète Raoul ne fasse entrer la jeune femme dans la pros­ti­tu­tion. Suite à la ren­contre d’un jeune homme dont elle tombe amou­reuse, elle sou­haite arrê­ter. Mais Raoul, exas­péré, la vend à un autre réseau. Nana devient alors la laissée-pour-compte d’une tran­sac­tion qui dérape : une balle per­due la tue.

Aux danses équi­voques et pro­vo­cantes des pros­ti­tuées sur fond de gui­tare élec­trique suc­cèdent des inter­ludes plus phi­lo­so­phiques. À par­tir de Pla­ton, Kant, Hegel ou encore Leib­niz, le rôle du lan­gage est mis en ques­tion dans son rap­port à la pen­sée et à la com­mu­ni­ca­tion mais aussi le men­songe comme voie d’accès à la vérité.

Quatre acteurs incarnent brillam­ment des rôles mul­tiples. La mise en scène est effi­cace sans être nova­trice : au fond de la scène un écran sert tour à tour de miroir ren­voyant aux spec­ta­teurs leur propre image puis de sup­port pour des extraits de vidéos et de films. L’écran clôt la scène tout en la redou­blant : alors que les comé­diens dis­pa­raissent der­rière, un nou­vel espace se crée qui devient le sup­port d’un jeu d’ombres dont la puis­sance de sug­ges­tion est forte. Cette arrière-scène fait figure de chambre d’hôtel glauque, de bis­tro bruyant, des lieux où tou­jours se concentrent et se conjuguent désirs et répul­sions.

Dans le cane­vas nar­ra­tif sont enchâs­sés des textes de Mar­gue­rite Duras, Bernard-Marie Kol­tès, Simone Weil et Vir­gi­nie Des­pentes qui laissent entendre les voix d’écrivains, de fémi­nistes et d’anciennes pros­ti­tuées. Sur un ton neutre sont énon­cées les condi­tions de tra­vail de Nana (horaires, clients vacances, enfants). Cer­tains de ces textes mettent en avant la tou­chante huma­nité des clients mor­ti­fiés par leur soli­tude tan­dis que d’autres révèlent les des­sous vio­lents de cette pro­fes­sion méprisée.

Les points de vue contra­dic­toires ouvrent à la réflexion et sou­lèvent des ques­tions sur le tra­vail alié­nant, inter­rogent notre rap­port à l’argent, au corps réi­fié et à la sexua­lité, à la domi­na­tion d’un genre sur un autre. Si Nana assume un pre­mier temps sa condi­tion nou­velle, elle conti­nue d’évoluer entre ravis­se­ment, ennui, déchéance, dégoût de soi. Sa mort tra­gique indique la pos­si­bi­lité d’une rédemp­tion, comme le sug­gère la pro­jec­tion d’une des scènes emblé­ma­tiques du film de Dreyer Jeanne d’Arc.

Charles Ber­ling s’engage sur sujet grave — la condi­tion fémi­nine à tra­vers la pros­ti­tu­tion — mais sans par­ve­nir au but qu’il s’est donné. La jux­ta­po­si­tion des tableaux scé­niques ne pro­duit pas un agen­ce­ment suf­fi­sam­ment effi­cace pour construire une struc­ture solide, d’où un manque de consis­tance de la pièce dont le final manque d’impact. A terme, frus­trés, on reste sur sa faim.

clara cos­sutta

Vivre sa vie

d’après le film de Jean-Luc Godard

mise en scène par Charles Berling

Avec Hélène Alexan­dri­dis, Pau­line Che­viller, Sébas­tien Depom­mier, Gré­goire Léauté.

Adap­ta­tion libre du scé­na­rio du film de Jean-Luc Godard, accom­pa­gnée de textes de Vir­gi­nie Des­pentes, Mar­gue­rite Duras, Hen­rik Ibsen, Bernard-Marie Kol­tès, Gri­sé­li­dis Réal, Sophocle, Frank Wede­kind, Simone Weil.

