Denis Moncho, Poésie quand tu nous tiens

Inven­ter le regard

Denis Mon­cho est un poète d’exception et bien trop méconnu. Pour lui, l’écriture est non une manière de dire mais de vivre : d’où le titre de son livre. A la fois rien n’y coule de source et pour­tant le poète épouse son époque : des gilets jaunes aux matchs de rugby.

Pour autant, le réel est tota­le­ment décalé de manière aussi infime que sur­pre­nante : “Cathe­rine est venue chez moi / Elle s’appelle Cathe­rine Bois / Elle me fait pen­ser au centre / Ce n’est pas au milieu mais au centre”. Ou encore “L’équipe de France reçoit le Pays de Galles / Les Fran­çais n’ont pas la gale / Les Fran­çais sont cou­ra­geux / Ils n’ont jamais été peu­reux”.



L’humour est donc pré­sent mais tou­jours de manière déca­lée. Il y va d’une déro­bade au moment de la plus grande rete­nue — mais l’inverse est vrai aussi. L’invisible fait sur­face juste ce qu’il faut.

Tout reste de l’ordre de l’appât là où le poète remonte le pré­sent — du moins ce qu’il en reste.

Il pro­pose en un mini­ma­lisme aussi spo­ra­dique que pré­gnant la cap­ta­tion des signaux que d’autres auteurs ne soup­çonnent même pas. Et ce, dans l’incertitude des choses simples mais qui ne le sont pas là où de l’avenir pour­rait ne se per­ce­voir que le mur de la cui­sine au papier peint défraî­chi. Inven­tant sa propre poé­tique, Denis Mon­cho fait entendre “le regard du sourd” en ce qui fait sur­face au sein d’un uni­vers tour à tour proche et loin­tain.

Il s’agit d’inventer le regard. De glis­ser à la sur­face des infor­ma­tions, des être et des volumes. Sans rien expli­quer ou reven­di­quer à tra­vers la cloi­son fra­gile et trans­pa­rente du réel.

Pour inven­ter ce regard, il s’agit d’atteindre le fond du lisible en brouillant toute struc­ture du dis­cours par une théâ­tra­li­sa­tion d’un sens à peine formulable.

jean-paul gavard-perret

Denis Mon­cho, Poé­sie quand tu nous tiens, Edi­tions Libre Label, Orthez, 2019, 39 p.