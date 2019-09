Christophe Arleston & Olivier Boiscommun, Danthrakon – t.1 : “Le grimoire glouton”

La pre­mière pièce d’un cata­logue alléchant…

Drakoo est une nou­velle société d’édition de bandes des­si­nées qui pro­pose, avec Dan­thra­kon, son pre­mier album le 4 sep­tembre 2019. Elle a pour devise : “L’imaginaire comme vous ne l’avez jamais vu !” Cette entre­prise est consti­tuée par les édi­tions Bam­boo avec Oli­vier Sul­pice et Chris­tophe Arles­ton. C’est la concré­ti­sa­tion d’une idée vieille de plus de vingt ans qui a pu se réa­li­ser avec l’arrêt de Lan­feust Mag, de la série des Lan­feust.

Cepen­dant, le nou­veau poste de direc­teur édi­to­rial d’Arleston ne l’empêchera pas de conti­nuer à scé­na­ri­ser ses séries chez Del­court comme Ekhö, Ythaq, Opale…

Le pre­mier album met en scène Nuwan, un mar­mi­ton au ser­vice de Waïmo un grand mage, dans la cité de Kom­pian. Une élève du mage, la jeune et belle Lerëh dont Nuwan est amou­reux, l’initie à lec­ture pour apprendre la magie. Un soir, il reste seul dans la biblio­thèque. Son atten­tion est atti­rée par un gros livre posé sur un lutrin. Stu­pé­fait, il peut le lire… mais sans com­prendre.

Il suit les lignes avec le doigt. Les carac­tères passent dans son corps, les pages deviennent blanches et l’encre rem­place son sang. S’il est affligé par toutes les misères que lui occa­sionne l’expulsion de liquides noirs, il urine noir, il est séduit par les capa­ci­tés nou­velles, par la puis­sance qu’il acquiert. Mais ces com­pé­tences, cette puis­sance nou­velle ne passent pas inaper­çues et attire l’attention de bien méchants individus…

Ce Gri­moire glou­ton est dans la droite ligne des thèmes pré­fé­rés du scé­na­riste, mêlant avec un indé­niable savoir-faire, magie, aven­tures et humour. Il pro­pose, avec Lerëh, une héroïne au carac­tère affirmé, un magni­fique por­trait de jeune femme auda­cieuse. Oli­vier Bois­com­mun a quelque peu modi­fié sa manière de des­si­ner : lais­sant de côté son attrait pour les cou­leurs directes, il assure un trait dyna­mique, donne une belle expres­si­vité à ses per­son­nages.

Il semble très à l’aise pour trai­ter les nom­breux gags. Sa mise en page est attrac­tive, offrant une grande faci­lité de lec­ture. Ses décors remar­quables font regret­ter qu’ils ne soient pas plus nom­breux. Claude Guth assure pour sa part une fas­tueuse mise en cou­leurs, maî­tri­sant tota­le­ment son art.

Deux autres séries sont annon­cées pour le début du mois d’octobre. Chris­tophe Arles­ton entend pri­vi­lé­gier les bonnes his­toires. Pour cela, il se rap­proche de roman­cières, de roman­ciers qui font réfé­rence dans le genre. Ainsi, Isa­belle Bau­thian (Prix Elba­kin du meilleur roman de fan­tasy fran­co­phone 2018) est asso­ciée avec Rebecca Morse pour un dip­tyque Dra­gon & Poi­sons.

Gabriel Katz, auteur, entre autres, d’une série poli­cière très humo­ris­tique au Masque col­la­bore avec Sté­phane Créty pour une tri­lo­gie La Pierre du chaos. En 2020, le cata­logue doit s’enrichir d’une quin­zaine d’albums avec, annoncé, Pierre Pével dans une his­toire de l’univers de Paris des mer­veilles, Les Artilleuses !

Un cata­logue qui, au vu du pre­mier album, s’avère dia­ble­ment alléchant.

serge per­raud

Chris­tophe Arles­ton (scé­na­rio), Oli­vier Bois­com­mun (des­sin) & Claude Guth (cou­leurs), Dan­thra­kon – t.1 : Le gri­moire glou­ton, Dra­koo, sep­tembre 2019, 56 p. – 14,50 €.