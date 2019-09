Gabrielle Jarzynski, La Sans Tête

L’inte­nable de l’amour

Parce que — en géné­ral — les his­toires d’amour finissent mal, Gabrielle Jar­zynki plu­tôt que d’en faire le ménage y revient tel un (bel) oiseau atta­ché à la patte des émo­tions.

Celle qui, dans un livre pré­cé­dent, écri­vait “je rêvais d’être une chienne atten­dant d’être assaillie par un mâle.” devient ici comme “la sans tête, un man­ne­quin d’ampoules. Mon tronc est immergé dans la flotte. Mes pieds pataugent dans la mousse de ta semence. Je suis la sans tête et je ne me sou­viens plus très bien.»

Ecrit-elle pour se sou­ve­nir ? Pas sûr car sa mémoire est plus sûre qu’elle ne l’affirme. Une nou­velle fois, éros fait retour de flammes et sans lais­ser de cendres. L’intenable rentre à nou­veau dans le jeu de l’amour même si elle sait qu’à l’impossible nul n’est tenu mais que les hommes ont vite fait de reti­rer leur mar­cel pour s’offrir des soi­rées à la Mal­colm Lowry plus qu’à la Georges Pérec. La vie mode d’emploi reste une his­toire de vol­can quand le che­min du Para­dis se pave de mau­vaises intentions.

Il faut en effet que les corps exultent, que ce soit ceux de dockers ivres ou de cory­phées en tutu. Tous ces mau­dits et mau­dites de leur pre­mier amour ne se sou­viennent plus de tout. Gabrielle Jar­zynski, pour sa part, a peut-être gardé long­temps la photo du sien dans son sac à main puis fut déchi­rée un jour de blues et connut le cani­veau.

Mais l’hirondelle, pour l’honorer (lui ou un autre d’ailleurs), s’habille d’un doigt de Cha­nel (ou d’une autre Coco). Mais il ne faut pas lui deman­der plus ce qu’elle donne. Elle dit déjà beau­coup. Et bien des hommes se seraient conten­tés de moins — ils sont si vite fatigués…

jean-paul gavard-perret

Gabrielle Jar­zynski, La Sans Tête, Edi­tions Medium Rare, Rodez, 2019, avec 15 des­sins ori­gi­naux de Pat Andrea gra­vés sur bois.