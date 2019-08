Jean-Michel Esperet, Diabolus in futuro — Elégie

Lumière, non éclairage

Jean-Michel Espe­ret fait état des modi­fi­ca­tions des temps et de leur fil — depuis diverses phi­lo­so­phies jusqu’à la bande des­si­née. Bref, de toutes les acti­vi­tés céré­brales qui jusque là tou­chaient l’humanité. Mais l’ensemble capote au nom d’une patho­lo­gie pro­gram­mée (c’est le cas de dire) : celle d’un mutisme du sujet qui, deve­nant geek, n’a jamais été à la fois moins “je” et plus assujetti.

Il n’est même plus un autre mais juste un machin, une machine, un “Schtroumpf gris bleu” pia­no­tant et prou­vant que la déma­té­ria­li­sa­tion des archives n’est que le pré­lude à la nôtre. L’auteur met à nu tous les trai­te­ments de texte eugé­nistes et les mani­pu­la­tions gen­rées de nos cen­tri­fu­geuses de don­nées immé­diates de ce que nous pre­nons pour notre conscience. Devant cet état de fait, le Diable n’est plus “Kill Bill”.

Il n’a plus rien à faire puisque nous pra­ti­quons notre enfer et notre par­tu­ri­tion sans nous faire de bile. Mais qu’on se ras­sure, si l’humain trop humain et numé­rique n’est pas digne de ce qu’il fut, Dieu ne l’est pas plus.

Faible consolation.

jean-paul gavard-perret

Jean-Michel Espe­ret, Dia­bo­lus in futuro — Elé­gie, Edi­livre, Saint Denis, 2019, 128 p. — 12,50 €.