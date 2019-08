Jean-Christophe Portes, La disparue de Saint-Maur

Quand secrets fami­liaux riment avec…

Avec La dis­pa­rue de Saint-Maur, Jean-Christophe Portes expose la troi­sième enquête de son jeune héros. C’est au cœur de la révo­lu­tion fran­çaise, dans les années 1790 qu’il le fait évo­luer. C’est alors qu’il est placé auprès d’un pro­cu­reur de la maré­chaus­sée, en Bour­gogne que le héros des Deux-Mondes remarque ses qua­li­tés d’enquêteur.

Ce jeune gar­çon, né Bru­nel de Sau­lon, che­va­lier d’Hauterive, fuit alors, sous la hou­lette du mar­quis, la tyran­nie de son père et devient Vic­tor Dau­te­rive. Mal­gré son jeune âge, il a dix-sept ans, La Fayette le fait entrer dans la gen­dar­me­rie natio­nale, struc­ture nou­vel­le­ment crée. Offi­ciel­le­ment rat­ta­ché à la petite gar­ni­son de l’hôtel de ville de Paris, il rem­plit des mis­sions plus ou moins secrètes pour lui.

Victor Dau­te­rive, lieu­te­nant de gen­dar­me­rie à Paris, est chargé par son chef, le colo­nel Hay, d’enquêter sur la dis­pa­ri­tion d’Anne-Louise Fer­rères, la fille cadette d’un nobliau désar­genté qui réside près de Saint-Maur. Il n’est pas bien reçu par une famille qui semble s’accommoder fort bien de la situa­tion. Le juge de paix du can­ton, nou­vel­le­ment nommé, a fait les pre­mières consta­tions, sans vrai­ment cher­cher la vérité. Vic­tor, mal­gré les réti­cences, voire l’hostilité, cherche et ques­tionne. C’est Manon, une jeune ser­vante qui lui donne rendez-vous après lui avoir chu­choté : “C’est eux qui l’ont tuée.“

Au bord de la Marne, il cherche Manon quand il entend crier : “Au secours ! Pitié !” Il se pré­ci­pite, dis­tingue un corps dans l’eau et la voit se noyer sans pou­voir ten­ter de la sau­ver tant la rivière est gros­sie par l’hiver et le temps exé­crable. Il découvre des non-dits, des secrets remontent à la sur­face. Anne-Louise aurait eu un pré­ten­dant, elle écri­vait… mais il se heurte à un mur de silence inquié­tant.

Son men­tor, le mar­quis de La Fayette, qui veut se pré­sen­ter à l’élection pour la mai­rie de Paris lui demande de trou­ver des élé­ments per­met­tant de contrer son prin­ci­pal adver­saire, Pétion dit le Ver­tueux. Celui-ci se rend en Angle­terre et Vic­tor doit le suivre pour ten­ter de connaître les rai­sons qui motivent ce déplacement.

Chaque enquête se déroule sur quelques semaines et com­porte tou­jours trois élé­ments : une dimen­sion poli­cière, voire d’espionnage, suite à un ou plu­sieurs meurtres, un moment his­to­rique déci­sif et l’évolution de Vic­tor et de son entou­rage. Celui-ci, outre le mar­quis se com­pose essen­tiel­le­ment de Gris-Poil, sa mon­ture et de Joseph, un petit boi­teux d’une dizaine d’années, qui lui a sauvé la vie lors d’une enquête.

Pour ne pas le ren­voyer à la rue, Vic­tor l’a pris à son ser­vice pour entre­te­nir son petit loge­ment, s’occuper du che­val et réa­li­ser quelques courses.

Le roman­cier éclaire cette période auréo­lée d’une gloire sociale, qui a fait bas­cu­ler un uni­vers en en mon­trant les aspects sor­dides, la cor­rup­tion res­tant très active à tous les niveaux. Sous les grandes envo­lées à la gloire du peuple, der­rière de magni­fiques décla­ra­tions, l’homme reste l’homme. Des révo­lu­tion­naires, tels que Dan­ton, vivaient dans le luxe, s’enrichissaient dans des affaires troubles.

Pré­cis, très docu­menté, Jean-Christophe Portes s’intéresse, avec son héros, aux non-dits, à ce qui n’est évo­qué qu’à mots cou­verts dans les livres, les récits des témoins de la période. Or, mas­quées der­rière les grandes envo­lées, les men­songes, les tra­hi­sons, l’ambition, les inté­rêts pri­vés sont tou­jours à la manœuvre.

Avec la pré­sente enquête, le roman­cier lève un voile sur les secrets fami­liaux, sur les col­lu­sions pour accé­der au pou­voir dans un magni­fique récit servi par une gale­rie de per­son­nages édifiants.

serge per­raud

Jean-Christophe Portes, La dis­pa­rue de Saint-Maur, Édi­tions City, coll. “Poche”, mai 2019, 576 p. – 8,50 €.