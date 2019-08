Clive Cussler & Graham Brown, Vaisseau fantôme

Une périlleuse quête…

La pro­tec­tion des don­nées infor­ma­tiques, la sécu­rité des ser­veurs et des réseaux sont deve­nues en quelques années, une pré­oc­cu­pa­tion essen­tielle des Etats, des entre­prises, voire des par­ti­cu­liers. Les attaques contre des sites sont de plus en plus fré­quentes, de plus en plus per­for­mantes, mises en place par des Etats voyous qui voient un inté­rêt dans la désor­ga­ni­sa­tion qui s’en suit.

Pour­quoi, alors ne pas en faire un thème d’intrigue pour des thril­lers sachant que les situa­tions envi­sa­gées dans ce domaine, même par la plus folle ima­gi­na­tion, seront tou­jours en retard par rap­port à la réalité ?

L’his­toire qui va mettre en scène Kurt Aus­tin et son ami Joe Zavala trouve ses racines en Afrique du sud le 25 juillet 1909. Une opé­ra­tion de police, des­ti­née à anéan­tir un gang violent, échoue. Deux jours plus tard, le chef de la bande, Gavin Bré­vard, pirate le Wara­tah, le navire qui fait route, en pleine tem­pête vers Cape Town. Mais il sait qu’il est attendu par la police. C’est du SS Har­low, qui fait route dans la même tem­pête, dix minutes devant, que le capi­taine et son second voient deux flashes vio­lents. Le Wara­tah ne rejoin­dra jamais aucun port et toutes les recherches res­te­ront infruc­tueuses.

Dans l’océan Indien, de nos jours, Kurt et Joe, en mis­sion pour la Numa sur le Condor, viennent en ren­fort pour aider au sau­ve­tage de bateaux pris dans un oura­gan. Ils se dirigent vers l’Ethernet, le yacht de Brian West­gate, un mil­liar­daire du Net. Celui-ci a épousé Sienna qui fut, quelques années plus tôt, le grand amour de Kurt.

La ten­ta­tive pour sau­ver Sienna et sa petite fille échoue. Kurt en res­sort avec une com­mo­tion céré­brale, des cau­che­mars, des crises d’amnésie, de rage. Il est per­suadé avoir vu les cadavres pri­son­niers du bateau. Il est soi­gné par Anna Erics­son, une psy­cho­logue qui va peut-être au-delà de son rôle de thé­ra­peute.

C’est à Mada­gas­car que Sebas­tian Bré­vard pré­pare une machi­na­tion qui lui appor­tera la for­tune. Avec sa sœur Calista, experte en sys­tèmes infor­ma­tiques, ils attendent de pou­voir dis­po­ser d’une femme, la clé de voûte de leur plan. Kurt ne veut pas admettre la mort de Sienna, d’autant que, nouant des liens troubles avec des offi­cines, il a décou­vert une photo de mau­vaise qua­lité, prise en Iran. La femme res­semble à celle qu’il aime encore. Il n’en faut pas plus à Kurt pour démis­sion­ner et se pré­pa­rer à par­tir. Cepen­dant, Pitt Dirk, qui connaît son direc­teur demande à Joe d’assurer une pro­tec­tion discrète…

Le roman­cier ima­gine un récit pre­nant en compte le pira­tage des sys­tèmes et les inci­dences de celui-ci sur les don­nées en mer, sur les appa­reils de plon­gée sur les robots, tous com­man­dés infor­ma­ti­que­ment, mais va plus loin. Avec ce livre, l’auteur pro­pose une suc­ces­sion d’actions mus­clées, un pur roman d’aventures comme on n’en fait plus guère avec des mises en dan­ger, des sau­ve­tages périlleux, des per­son­nages se dépas­sant pour voler au secours des autres. Mais on côtoie aussi le pire de l’humanité, des truands de haut vol, des voyous sans foi ni loi, des indi­vi­dus issus de milieux en conflit avec les États-Unis comme des Ira­niens, des Coréens…

Tous ces pro­ta­go­nistes évo­luent dans une intrigue habile, adroite et rouée, pre­nant en compte avec brio les bases de la société anglo-saxonne et son rap­port à l’argent. Mais l’univers marin reste le per­son­nage prin­ci­pal avec des navires, des tem­pêtes, des plon­gées, des nau­frages, des pour­suites et toutes les actions pos­sibles sur et dans l’eau.

On trouve par ailleurs dans ce récit une conno­ta­tion plus sen­ti­men­tale qu’habituellement, avec des situa­tions amou­reuses moins super­fi­cielles que celles aux­quelles le Label Cuss­ler nous avait habi­tués.

Avec Vais­seau fan­tôme, Gra­ham Brown signe un superbe récit, renouant heu­reu­se­ment avec le roman d’aventures éche­ve­lées, tout en inté­grant des don­nées très modernes.

serge per­raud

Clive Cuss­ler & Gra­ham Brown, Vais­seau fan­tôme (Ghost Ship), tra­duit de l’anglais (États-Unis) par Henri Fro­ment, Gras­set, coll. “Thril­ler”, mai 2019, 368 p. – 21,50 €.