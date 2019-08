Jasmin Joseph, Le conte du hibou

Le jour et la nuit

Jasmin Joseph (1924–2005) était un artiste haï­tien que cer­tains cri­tiques vou­lurent à tort ran­ger parmi les peintres naïfs voire de l’art brut. C’était une manière de décon­si­dé­rer de manière déso­bli­geante un “vrai” peintre qui sut obser­ver le monde et ses habi­tants en tirant son ins­pi­ra­tion de la nature, du monde ani­mal, des scènes bibliques ou des contes.

Issu d’un milieu modeste et d’abord employé d’une bri­que­rie où il apprend” son métier d’artiste, Jas­min Joseph déve­loppa un tra­vail de céra­miste et peintre très ori­gi­nal. Il obtint une renom­mée inter­na­tio­nale sur­tout en tant que peintre. L’exposition pré­sente une série d’oeuvres inédites. Les plus remar­quables sont une inter­pré­ta­tion du conte haï­tien du Hibou dans la ver­sion col­lec­tée par la conteuse amé­ri­caine Diane Wolk­stein en 1978.

Jasmin Joseph a com­mencé en 1986 cette série. Il scé­na­rise à sa main la fable bien moins enfan­tine qu’il n’y paraît. Elle illustre les thèmes de l’amour, de la confiance en soi, de la dif­fé­rence phy­sique et sociale. L’artiste part ici avec en têtes des visions ani­ma­lières qui ne servent pas seule­ment à illus­trer le conte mais d’offrir une concor­dance poé­tique si bien que l’ensemble texte/image se sai­sit pas oso­mose.

La “morale” de la fable se “dit” par le jeu des formes et des cou­leurs en ce qui tient de scé­no­gra­phies où les ani­maux sont là pour par­ler à l’inconscient aussi indi­vi­duel que col­lec­tif. L’identité est cher­chée dans le fond des croyances de diverses cultures. La ques­tion de l’être reste celle du mys­tère qu’à sa manière le bes­tiaire de Jas­min Joseph incarne.

Là et au besoin les ani­maux font la fêtes qu’il s’agisse des sou­ris grises, de la tan­gara d’Haïti, de la capu­cine manioc ou la paru­line orangée.

jean-paul gavard-perret

Jas­min Joseph, Le conte du hibou, Edi­tions de la FACIM (Cham­béry) et expo­si­tion “Jas­min Joseph, le conte du hibou”, Musée Faure, Aix les Bains du 15 juin 2019 au 5 jan­vier 2020.