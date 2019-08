Jacqueline Fischer, Touches

Textes-îles

Dans ce livre, chaque piqûre est une concor­dance des taons que Jac­que­line Fischer anime. Aux car­rés de tex­tile créés par la poé­tesse répond un texte. S’il en est l’écho, il se refuse à toute har­mo­nie imi­ta­tive. Mais, chaque fois, l’émotion créée par le tex­tile est ren­for­cée par l’intelligence du texte.

Il est vrai que Jac­que­line Fischer est une let­trée espiègle, faite pour les sauts et gam­bades. La proxi­mité de la Bel­gique où les rêves lit­té­raires les plus fous sont de mise trans­forme la nor­dique en créa­trice libre et liber­taire qui aime l’écru pour se ten­dresse rude mais qui, pour autant, ose la déli­ca­tesse des pas­tou­relles afin que les épan­che­ments deviennent la nef des souffles. Ils résistent dans la tor­sion des voiles qui se gonflent et qu’importent leurs déchirures.

Ici, l’imagination avance. Elle s’empare du tex­tile. Il quitte sa nature pre­mière et devient image pour l’anaphore et l’entrechat sub­til. Le lubrique n’est que sug­géré, la souf­france est à peine plus mar­quée. C’est le moyen pour “l’experte en des­sous de table” de mul­ti­plier les ruses.

Elle dis­si­mule ce qui fait trop mal et laisse visible ce qui trans­fi­gure les clô­tures. Si bien que chaque pièce de tissu ou de texte répand une plénitude.

jean-paul gavard-perret

Jac­que­line Fischer, Touches, Text­patch, 2019. (Com­mande à chiffondart@aol.com)