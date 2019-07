Thierry Gloris & Emmanuel Despujol, Aspic, détectives de l’étrange — T.07 : Le Mystère de la momie blette

La nou­velle enquête d’un duo tonique

Avec cette série, le scé­na­riste joue avec le para­nor­mal, explo­rant de façon fort humo­ris­tique dif­fé­rentes facettes de celui-ci tout en incluant des faits, évé­ne­ments his­to­riques fort enri­chis­sants. Pour cette sep­tième his­toire, il réunit l’Égypte ancienne et le com­merce qui a contri­bué à la for­tune de Bor­deaux et de sa région. Certes, le vignoble et la vente des grands crus y ont par­ti­cipé mais ce n’est pas la seule rai­son et elle est moins brillante.

Le couple d’enquêteurs doit se plon­ger dans le passé pour com­prendre les phé­no­mènes et sur­tout les rai­sons qui amènent à cette situa­tion dan­ge­reuse. Paral­lè­le­ment, ils sont la visée de ten­ta­tives d’assassinats dégui­sés en accidents.

À Bor­deaux, une employée de mai­son, en butte aux attaques d’esprits, claque la porte au grand dam d’Hélène Ronach de Latour, qui perd une nou­velle fois son per­son­nel. Pen­dant ce temps, Flora Ver­net et Hugo sont à la pour­suite d’une étrange créa­ture sur la tour qui se construit, sur le Champ de Mars, pour l’Exposition Uni­ver­selle de 1890.

Après une course et un com­bat périlleux, Flora la fait tom­ber dans les bras de poli­ciers. C’est un dégui­se­ment de grand singe qui cache un ancien four­nis­seur de Gus­tave Eif­fel. Il vou­lait se ven­ger d’avoir été écarté de la réa­li­sa­tion des ascenseurs.

Ren­trés dans ce qui fait office de bureau de l’agence, ils reçoivent la visite de la tante de Flora qui a fait le dépla­ce­ment depuis Bor­deaux pour exi­ger l’aide de sa nièce. Le logis qu’elle occupe, demeure his­to­rique de la famille qui a fait for­tune dans le vin, a tou­jours été le siège de mani­fes­ta­tions d’ectoplasmes. Ceux-ci sont deve­nus brus­que­ment agres­sifs et dan­ge­reux. Il faut régler le pro­blème car Hélène ne peut ima­gi­ner une vie sans gens de mai­son.

Sur place, dans la demeure, alors que Flora et Hugo se pré­parent pour la nuit, les lampes à gaz s’éteignent. Sor­tant dans le cou­loir ils voient une momie sor­tir du sar­co­phage exposé dans l’escalier monu­men­tal et des­cendre vers…

Beau­coup d’humour ici, tant dans les situa­tions que dans les échanges et réflexions. La gale­rie des per­son­nages s’articule autour des deux héros, bien sûr, mais aussi autour de cette tante aca­riâtre et d’une réap­pa­ri­tion inat­ten­due pour Flora. Le récit vif, aux nom­breuses péri­pé­ties, amène à une conclu­sion pleine de sur­prises.

Le scé­na­riste sème son récit de réflexions sur des faits de société, moquant au pas­sage nombre des tra­vers de celle-ci. Il livre un facé­tieux cou­plet sur les folies du capi­ta­lisme vues par un patron.

Emma­nuel Des­pu­jol a repris le des­sin de la série depuis le cin­quième tome. S’il devait res­ter dans le cadre défini dans les pre­miers tomes, il prend peu à peu ses marques et donne un gra­phisme tonique, fort abouti. Il soigne les per­son­nages et leurs expres­sions, pro­pose des décors tra­vaillés.

Un bel album qui com­plète fort heu­reu­se­ment une série attrayante.

serge per­raud

Thierry Glo­ris (scé­na­rio), Emma­nuel Des­pu­jol (ses­sin) & Cyril Saint-Blancat (cou­leurs), Aspic, détec­tives de l’étrange — T.07 : Le Mys­tère de la momie blette, Soleil, coll. “Qua­drants”, juin 2019, 48 p. – 14,50 €.