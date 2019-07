Gilles Vervisch, Le Secret de Platon

…et de l’Atlantide !

Le nar­ra­teur Étienne Van Langh, en novembre 2043, raconte qu’il a décou­vert l’Atlantide, ce fameux conti­nent qui, comme le raconte Pla­ton dans deux de ses dia­logues Timée et Cri­tias, a été englouti en un jour et une nuit. C’est dans la phi­lo­so­phie qu’il a trouvé la clé pour ouvrir l’accès à l’île per­due.

Tout a com­mencé quand, après un par­cours sco­laire cala­mi­teux, il a inté­gré le cours du pro­fes­seur Cas­tille et que celui-ci a orga­nisé un séjour d’études en Grèce inti­tulé “De l’île du Mino­taure à l’Atlantide”. Par­ti­cipent à ce voyage un cer­tain nombre d’étudiants ins­crit au cours de maître Cas­tille, le pro­fes­seur Eugène Loeve, une jeune fille pré­nom­mée Pha­lène et Cari. Pha­lène a été invité par Cas­tille car elle était sa meilleure élève en hypo­khâgne. Cari est le meilleur ami d’Étienne et occupe la place d’un étu­diant défaillant.

Après la visite et le récit de l’histoire des sites de Cnos­sos, Matala, Phais­tos et Gor­tyne, ils arrivent à San­to­rin haut-lieu du mythe de l’Atlantide. C’est là que le pro­fes­seur Loeve part en barque de bon matin et se vola­ti­lise lit­té­ra­le­ment. Aucune trace de son pas­sage nulle part.

Ne pou­vant rien faire, tout le monde rentre et reprend ses occu­pa­tions. Mais les évé­ne­ments conti­nuent de les han­ter et, après divers contacts impro­bables, ils jugent néces­saire de reprendre la piste du pro­fes­seur. Or, cette déci­sion implique la décou­verte de nombre de don­nées cachées, ce qui n’est pas sans dan­ger car…

Profes­seur agrégé de phi­lo­so­phie, Gilles Ver­visch explore avec ce roman poli­cier, son pre­mier, le monde de la phi­lo­so­phie gréco-romaine appuyant son intrigue sur le monu­ment qu’est Pla­ton en la matière. Il mobi­lise éga­le­ment Solon, Cicé­ron et Saint Augus­tin.

À par­tir du célèbre récit que fit Pla­ton sur la dis­pa­ri­tion de l’Atlantide, ce conti­nent à la société idéale, il déve­loppe nombre de faits his­to­riques, de récits, les liant les uns aux autres jusqu’à une conclu­sion par­ti­cu­liè­re­ment stu­pé­fiante. Il avance de tels argu­ments, de telles don­nées, les coor­donne de si belle manière qu’il donne nais­sance à un tout par­fai­te­ment cohé­rent et compréhensible.

Avec le contenu du voyage d’études qu’il pro­pose à ses héros, il passe en revue les grands cou­rants phi­lo­so­phiques qui forment le socle de notre civi­li­sa­tion. Avec le pro­fes­seur Loeve, il pré­sente la phi­lo­so­phie comme un outil pour aller vers la sagesse sans pour autant consi­dé­rer que tout phi­lo­sophe est un sage. Avec le mythe de l’Atlantide, avec la civi­li­sa­tion minoenne, il recense les civi­li­sa­tions dis­pa­rues, englou­ties, arguant qu’un mythe peut avoir une base réelle.

Sa source prend nais­sance dans des évé­ne­ments suf­fi­sam­ment impor­tants pour mar­quer dura­ble­ment les popu­la­tions de l’époque. Cepen­dant, il montre que ces mythes autour de société englou­ties se retrouvent, avec des variantes, dans les dif­fé­rentes civi­li­sa­tions qui se sont déve­lop­pées, qui se sont suc­cédé dans le bas­sin médi­ter­ra­néen. Il en est ainsi de l’Atlantide, du déluge biblique, de la société minoenne. Il cite quelques auteurs fas­ci­nés par ces thèmes comme Jules Verne, René Bar­ja­vel, Edgar P. Jacobs…

Le roman­cier expose les dif­fé­rences d’époque et leurs consé­quences. Ainsi, Pla­ton igno­rait tout de la civi­li­sa­tion minoenne qui avait dis­pa­rue mille ans avant lui et qui ne fut décou­verte par Arthur Evans qu’au XXe siècle.

La richesse en repères his­to­riques, en don­nées phi­lo­so­phiques faci­le­ment acces­sibles, une intrigue bien orches­trée donnent à ce roman un carac­tère bien spé­ci­fique qui le rend pas­sion­nant à découvrir.

serge per­raud

Gilles Ver­visch, Le Secret de Pla­ton, J’ai lu, coll. “Thril­ler” n° 12390, juin 2019, 480 p. – 8,20 €.