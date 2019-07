Laurent Garnier, Electro Mix 4 Tsugi

La leçon de Musique

Avec le n° 124 du maga­zine Tsugi une page se tourne. Les lec­teurs ne trou­ve­ront plus le CD qui accom­pa­gnait jusque là la revue. Les temps changent : le CD devient obso­lète et les ordi­na­teurs en sont désor­mais dépour­vus.

Néan­moins, cette fin est saluée par un mixe d’exception. Il est offert et concocté par le “patron” Laurent Gar­nier. Il pro­pose une thé­ma­tique tota­le­ment élec­tro. Et si la techno est ce qui relie les lec­teurs deT­sugi, Gar­nier rap­pelle que l’électro est devenu un mot passe-partout et qui a perdu son sens.

Laurent Gar­nier fait donc le ménage et son mixe élec­tro ramène cette musique où elle aurait dû res­ter. Et de rap­pe­ler une cla­ri­fi­ca­tion fon­da­men­tale. La techno n’est pas l’électro. Elle le pré­cède en lui don­nant d’un côté nais­sance mais en ouvrant de l’autre au hip-hop.

La sélec­tion per­met une révi­sion des pon­cifs tout en demeu­rant axée sur le futur. Bref, un tel album fait regret­ter la fin des CD Tsugi. Elec­tro Mix 4 emporte et fas­cine.

Cela res­tera sans doute un must col­lec­tor tant il prouve que cette musique “futu­riste” a encore de beaux jours devant elle.

jean-paul gavard-perret

Laurent Gar­nier, Elec­tro Mix 4 Tsugi, Tsugi, 2019.