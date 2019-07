Alex’Sandra, Exposition

Bleu Cor­sica

Sous fond de bleu com­pa­rable à ceux des rives de Corse, Alex’Sandra concentre la puis­sance de pro­fon­deur d’un feu inté­rieur. Chaque toile est un obser­va­toire de sol­stices et d’équinoxes. Sous l’apparente déli­ques­cence des assem­blages gra­phiques se recrée un cos­mos orga­nisé dans une « géo­gra­phie » par­ti­cu­lière et recom­po­sée non pas cartes mais par taches.

L’artiste cherche des domi­nantes du temps et de l’espace qui résonnent en elle. Sa pein­ture les absorbe pour les res­ti­tuer au moment où le monde de la pein­ture tombe dans le vir­tuel en trans­for­mant le réel en ersatz.

Alex’Sandra retrouve et cherche à com­prendre les visions glo­ba­li­santes en adap­tant des « cli­ma­to­lo­gies » oubliées par des sortes de cou­rants. Contre les myo­pies d’usage, la créa­trice impose sa cos­mo­go­nie.

Fouillant mais ne confon­dant rien, elle ne cherche pas des fusions impro­bables mais une pen­sée par des images qui remontent aux aubes de l’émotion pre­mière selon un magné­tisme particulier.

jean-paul gavard-perret

Alex’Sandra, Expo­si­tion, Forum d’Oletta, Oletta, du 27 juillet au 9 aout 2019.