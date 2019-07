Elya Verdal, L’Erotisme est ailleurs (Performance poétique)

Remède aux neu­ras­thé­nies chroniques

Que faut-il à “Une fille terne, /Aux cent cernes” que ces moments où le deux ne fait qu’un ? A “l’ombre” d’images emprun­tées à diverses images, Alya Ver­dal par sa poé­sie porte devant l’étonnement du Mys­tère.

Ni celui de la terre, ni celui du ciel : celui de “l’entre deux”. La poé­tesse a décou­vert la façon de sor­tir de l’être perdu et de mettre à nu la pré­sence de l’eros par son art qui est action fon­da­trice.

Elle se défi­nit par un rythme. Alya Ver­dal le pro­duit par les mots — en adresse à l’autre — avec lequel, pour un temps, elle se laisse empor­ter. C’est un prin­cipe de mou­ve­ment : “Laisse-moi / Te faire en moi rai­dir, / Te faire aussi lan­guir”. Et d’ajouter : “J’ai bien des choses à te dire / Et d’autres à te mon­trer”.

Sus­pen­dus au-dessus du vide, accro­chés à une étoile, les corps se par­fument de leurs vibra­tions chaudes et denses. La femme devient “Fou­gueuse et Reine” avec celui qui est bien plus qu’un simple valet de coeur ou un joker.

Certes, les amants sont par­fois aussi fêlés que l’oiseau de Braque ou que le cha­peau de Magritte (Elya Ver­dal est belge…). Mais c’est pour gar­der la stu­pé­fac­tion de leur songe.

D’autant qu’à à trop broyer du noir, cela fini pas don­ner le bour­don. Au gou­dron­ne­ment, il faut pré­fé­rer l’inondation.

Les corps s’infiltrent, ouvrent l’aptéryx. Le vert galant est de mise. Et, quand à Grasse comme ailleurs, les corps (re)fleurissent ils en pro­fitent pour faire l’amour dans une incom­pa­rable sen­teur de rose ou de nou­ga­tine sub­tile.

Ils n’ont rien d’étouffe-chrétiens. Cou­vreurs d’eux-mêmes, ils sont autant éta­mines que pis­tils et sont le meilleur remède aux neu­ras­thé­nies chroniques.

jean-paul gavard-perret

Elya Ver­dal, L’Erotisme est ailleurs, Per­for­mance poé­tique, Fes­ti­val de Grasse, le 26 juillet 2019.