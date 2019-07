Patrick Boutin, Histoire de l’oeuf

Le doigt dans l’oeuf

Les his­toires de l’oeil et leur voyance ne seraient pas le truc en plumes de Patrick Bou­tin si l’oeuf n’existait pas. Il est ici traité non comme la posi­tion idéale du skieur mais ce qui se devine dès les tableaux de Bosch. Le peintre prouva avant Ionesco que “L’avenir est dans les œufs”.

Et Bou­tin, plu­tôt que de jeter de la poudre aux yeux, nous et leur donne à tra­vers l’ovo cité et sa fic­tion jusqu’au symp­tôme de la béance ocu­laire chère à Lacan. En effet, lorsque il se déca­lotte dans un coque­tier, tout oeuf devient ce regard qui ne contemple que nous mêmes sans se sou­cier des noumènes.

Les plus angois­sés des hommes, très vite, mélangent tout. Le blanc, le jaune, le vieux, le jeune, les lieux et les per­sonnes. Comme dans la vie ou dans la rue. Mais Patrick Bou­tin pré­fère une aven­ture à la fois plus vis­cé­rale et plus lit­té­raire.

Il dresse une his­toire de l’oeuf proche de celle de l’oeil chère à Bataille. Ce der­nier passe dans ce livre avec une pré­sence qui fait de lui plus qu’un fan­tôme porté : une ombre tuté­laire. Mais il n’est pas le seul.

Dans un tel texte et ses tor­sions, l’auteur a trouvé le style idéal : celui d’une impec­ca­bi­lité per­ver­se­ment ampou­lée en une vir­tuo­sité du rythme et du voca­bu­laire qui lais­sera les têtes d’ampoules débran­chées. Que deman­der de plus à la lit­té­ra­ture que ces cir­cuits où les mots font des mouillettes dans l’histoire de Jo, Zeste ?

En guise de Joko, et pour faire l’affaire, Janet Leigh de “Psy­chose” ou une Du Barry contre­faite et à qui un fat bergé fait de l’oeil de boeuf en pro­po­sant de copu­ler sont convo­quées. Elles font moins dans l’effet-mère plus que dans la contri­tion des plus dou­teuses.

Preuve que l’absolu est dans la mouillette.

jean-paul gavard-perret

Patrick Bou­tin, His­toire de l’oeuf, Denis Edi­tions, Epi­nac, 2019, 44 p. — 10,00 €.