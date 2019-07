Philip, Jijé et Guy Mouminoux, Valhardi Intégrale T.5

Les der­niers Val­hardi de Jijé

Jean Val­hardi est né en 1941 de l’imagination de Jean Doisy au scé­na­rio et de Jijé (Joseph Gil­lain) au des­sin dans le numéro 40/41 du jour­nal Spi­rou. Il est l’intrépide détec­tive des Assu­rances Uni­ver­selles. Ses aven­tures, comme toutes celles de ses confrères enquê­teurs, vont l’entraîner de la Bel­gique, son lieu d’origine, à tra­vers le monde pour tra­quer des escro­que­ries à l’assurance et, peu à peu, deve­nir un redres­seur de torts avant de tra­vailler en free-lance pour Inter­pol dans le pre­mier volume de la pré­sente Inté­grale.

Si, au début de ses aven­tures, ce jeune homme mus­clé qui ne connaît pas la peur, qui est beau, fort et intègre est accom­pa­gné par un faire-valoir à l’inverse de lui, au fil de ses aven­tures il ren­contre Gégène un ado­les­cent curieux qui pren­dra de plus en plus de place pour éclip­ser le héros dans la der­nière aven­ture des­si­née par Jijé.

Les deux pre­miers albums res­tent dans l’esprit d’aventure poli­cière avec pour Le Secret de Nep­tune une orga­ni­sa­tion mafieuse et pour Rendez-vous sur le Yukon, une intrigue que Phi­lip, tota­le­ment ignoré comme scé­na­riste tant en pré­pu­bli­ca­tion qu’en album, tire de l’atmosphère des romans de Jack Lon­don qu’il appré­cie. Jijé, pour cet album, retrouve les décors buco­liques des pre­mières enquêtes de Vlal­hardi.

C’est à par­tir du Retour de Val­hardi qu’un virage impor­tant s’opère qui conduit à trans­plan­ter les intrigues dans l’univers des années 1960. Jijé tra­vaille alors avec Guy Mou­mi­noux, Phi­lip étant parti faire son ser­vice mili­taire. Ce nou­veau col­la­bo­ra­teur est fou de voi­tures et Domi­nique, l’adolescente de Jijé, vit en plein dans l’ambiance yé-yé. C’est le début de ce qui sera appelé La tri­lo­gie yé-yé avec Le Grand Rush et Le Duel des idoles. Cepen­dant, cette évo­lu­tion trouble le public habi­tuel qui se détourne de Val­hardi. Les ventes chutent au point que Le Duel des idoles ne sera édité qu’en pré­pu­bli­ca­tion entre février et juillet 1965. Ce récit est éga­le­ment le der­nier Val­hardi de Jijé.

Chaque inté­grale com­porte un long dos­sier intro­duc­tif. Celui-ci est signé de Jérôme Dupuis et se com­pose de 46 pages. Ces dos­siers relatent les cou­lisses de la réa­li­sa­tion des aven­tures et les cir­cons­tances de leur créa­tion, la vie des scé­na­ristes et des des­si­na­teurs.

Dans celui-ci, il y a quelques pages pas­sion­nantes sur la ren­contre de Jean-Claude Mézières et Jean Giraud qui étaient alors étu­diants avec Jijé et les dif­fé­rentes étapes qui ont per­mis, sous la hou­lette de Jijé, la nais­sance de Blue­berry. Tou­jours riche­ment ico­no­gra­phiées, ces pré­faces per­mettent de mieux sai­sir toutes les sub­ti­li­tés conte­nues dans les albums.

En fin de volume on découvre le scé­na­rio des deux planches d’une aven­ture jamais ache­vée de Val­hardi, Panique en mer du Nord, scé­na­rio rédigé par Phi­lip, les bio­gra­phies de Jijé, Phi­lip et Mou­mi­noux.

Ces Inté­grales per­mettent une plon­gée dans le passé, de retrou­ver l’histoire d’un large pan de la BD, de décou­vrir l’atmosphère d’une époque.

Un régal !

serge per­raud

Jigé (scé­na­rio et des­sin), Phi­lip (scé­na­rio), Guy Mou­mi­noux (scé­na­rio, des­sin), Val­hardi Inté­grale T.5, Dupuis, coll. “Les Inté­grales des col­lec­tions Dupuis”, mai 2019, 320 p. – 35,00