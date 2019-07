Carole Naggar, Récits instanés

Du sen­ti­ment d’exister

Carole Nag­gar est poè­tesse (“Voyage à Kyoto”,“Haiku de Nuit”, “Cité du Sang / Le Bain”, “Egypte”, “En Blanc”), his­to­rienne de la pho­to­gra­phie, conser­va­trice et peintre. Elle contri­bue régu­liè­re­ment à Aper­ture et à Time Light­box. Depuis 2014, elle est rédac­trice en chef de la série Mag­num Pho­tos Legacy Bio­gra­phy.

Elle a écrit de nom­breuses bio­gra­phies de pho­to­graphes qu’elle aime et avec les­quels elle a par­fois tra­vaillé : “Saul Lei­ter : In My Room”, “Eve Arnold, An Illus­tra­ted Bio­gra­phy”, “Bruce David­son, An Illus­tra­ted Bio­gra­phy”, “David Sey­mour : Vies de Chim” (Contre­jour). Elle a publié aussi des livres de ses propres pho­tos (dont “Mexico Through Foreign Eyes”) et a cofondé Pixel­press où elle a tra­vailLé jusqu’en 2006. Née en Egypte, elle vit entre New York et Paris.

Elle pro­pose ici une forme par­ti­cu­lière d’autobiographie en miettes, par sauts et gam­bades, où se retrouve sa poé­sie directe et émou­vante (mais sans pathos). Jaillissent ses sen­ti­ments comme par exemple lorsqu’elle évoque le cime­tière du Père Lachaise et autres “jar­dins de la mort” où “l’espace est empli de chants d’oiseaux” et où l’artiste, fille du désert, médite “loin des bruits néga­tifs de la ville”.

Elle y recon­naît les siens comme David, exilé de désert comme elle et qui fut bercé “par une aya rou­cou­leuse et grosse”. Mais Carole Nag­gar ne s’appesantit jamais.

Et ce, comme si elle vou­lait don­ner toute la place autres autres créa­teurs : Bou­bat, Car­tier Bres­son, John Ber­ger, Alain Tan­ner, Sabine Weiss et bien d’autres. Le tout dans une tra­ver­sée du monde où ses ren­contres eurent et ont lieu.

Tout est à la fois léger et fort : le sen­ti­ment d’exister par­court cette aut­bio­gra­phie où l’ego est remisé.

jean-paul gavard-perret

Carole Nag­gar, Récits ins­tan­ta­nés, Ate­lier de l’Agneau, coll. “bio­pho­tos”, Ate­lier de l’Agneau, 2019, 144 p. — 20,00 €.