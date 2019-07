Guylaine Monnier, Je peux pas j’ai piscine (Performance)

Bigger splash et sur­faces de réparation

Guylaine Mon­nier déve­loppe une écri­ture de l’intériorité éro­tique et libre : “Il y a des ren­contres si brèves soient-elles qui suf­fisent à cap­ter ailleurs l’objet de notre désir, soit : la réso­nance.” Il suf­fit en effet que cet objet crée une tra­ver­sée du désir dont l’écriture se fait la vibra­tion. Une main à l’intérieur de la cuisse, la saillie du regard créent un dépla­ce­ment vers une amende aussi hono­rable qu’à hono­rer.

C’est bien et vite dit. L’auteure fait dans la cou­pure — ce qui ne l’empêche pas de sug­gé­rer un temps plus long, voire un éter­nel présent…

Il en va de même avec sa per­for­mance “Je peux pas j’ai pis­cine” : chaque image est choi­sie de manière iro­nique mais aussi pour sa qua­lité en divers types d’amorces et de pré­ludes dans une sorte d’archéologie et stra­té­gie de l’aporie. Le champ des plai­sirs mêle le visuel et l’écriture.

De tels montages/montrages deviennent le moyen de faire glis­ser de l’ombre à la lumière en des assem­blages inat­ten­dus. Ils sont autant de réponses à ce que la vie pro­pose loin de l’hypocrisie ou de la résis­tance au moment où tant d’écrivains s’orientent vers un mora­lisme myope en un retour du refoulé.

jean-paul gavard-perret

Guy­laine Mon­nier, Je peux pas j’ai pis­cine, Per­for­mance sur Face­book, du 8 mars 2019 au {en cours}