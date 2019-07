Grègór Belibi Minya, Exposition

L’étroit che­min du large : plis, frag­ments et éclatements

Jeune peintre fran­çais Grègór Belibi Minya, d’origine camerouno-hongroise, mêle dans sa pein­ture l’abstraction, la cou­leur et le mou­ve­ment là où la dou­ceur jouxte un cer­tain chaos. Ses oeuvres imposent d’étranges vagues et frag­ments en un che­min appa­rem­ment chao­tique ou tout du moins qui ne se sou­cie plus des faces du réa­lisme.

L’artiste fait jaillir de ses pein­tures des « actes » aussi concer­tés que propres à lais­ser par­ler l’inconscient. C’est de fait une manière à pas­ser dans une sorte d’enthousiasme excen­trique loin de tout souci décoratif.

Face à la société de la trans­pa­rence, à la société de convi­via­lité poli­cière, il confère aux pliures et aux vagues des “sujets” qui sont la pein­ture elle-même. Les pans et les frag­ments per­mettent au regard de diva­guer entre soli­tude et fusion par défla­gra­tion ou défer­le­ment.

L’artiste sème formes et cou­leurs propre à sus­ci­ter de douces sen­sa­tions à tra­vers un mou­ve­ment brisé et mélodieux.

En une sorte de mou­vance post-surréaliste et post-abstractionnisme abs­trait, Grègór Belibi Minya, pra­tique ses varia­tions. Elles deviennent le jeu des réponses à des ques­tions cachées.

Le plas­ti­cien sort ainsi de l’étroitesse de la geôle men­tale pour jouir (et le regar­deur avec) d’une incroyable liberté.

jean-paul gavard-perret

Grègór Belibi Minya, Expo­si­tion, Gale­rie Mot­tet, Hôtel de Cor­don, Cham­béry, du 27 sep­tembre au 26 octobre 2019.