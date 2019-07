Il Sole 24 ore — MAGAZINE / STORIE

Una mon­ta­gna di mus­coli inventati

di CRISTINA BATTOCLETTI

IL 05.07.2019

Il digi­tale ha per­messo a molti attori di sci­vo­lare in parti prima impen­sa­bili per i limiti fisici. Adesso in post pro­du­zione si può fare qual­siasi cam­bia­mento, ma sono ancora la bra­vura, il peso e l’esercizio a fare la dif­fe­renza nelle inter­pre­ta­zioni. Sono iden­tici, tranne che per alcuni par­ti­co­lari, per esem­pio, lo sguardo. Quello del più anziano è meno aperto, forse anche in difesa dal male subito (e inflitto).

Henry Bro­gen (Will Smith), pro­ta­go­nista di Gemini Man di Ang Lee (a ottobre nei cinema), sta per chiu­dere la sua ditta di omi­cidi & co., senza aver smar­rito il colore nero della chioma. Solo sulla tem­pia affiora una vena gon­fia, indi­zio di preoc­cu­pa­zione, ansia, fatica, più evi­dente da quando qual­cuno gli impe­disce di conclu­dere la sua car­riera da killer pro­fes­sio­nista.

Chi lo tal­lona si muove con agi­lità e pre­viene le sue mosse, come se fosse den­tro di lui. Ma è molto di più : è lui stesso ragazzo, un clone stra­fot­tente e irruente, un incubo inclas­si­fi­ca­bile. Almeno sul piano psi­coa­na­li­tico, non più su quello della rea­liz­za­zione cinematografica.

Ci sono voluti ven­ti­due anni per arri­vare a Gemini Man, pro­getto nato nel 1997 e pas­sato per le mani di Tony Scott, Cur­tis Han­son e Joe Car­na­han. La Dis­ney, che allora lo cullava, aveva addi­rit­tura creato un pro­to­collo segreto, in cui si stu­dia­vano com­pli­cati effetti visivi di rin­gio­va­ni­mento per quelli che sono stati, di volta in volta, i pro­ta­go­nisti in pec­tore, da Har­ri­son Ford a Mel Gib­son, da Clint East­wood a Sean Connery. Quando nel 2017 Ang Lee ha preso in mano il copione, la post pro­du­zione aveva già fatto mira­coli: il de-aging era già stato spe­ri­men­tato con suc­cesso in film come Lo strano caso di Ben­ja­min But­ton (2008), Tron: Legacy (2010), alcuni capi­toli di Lo Hob­bit (2013–2014) e di X-Men (Conflitto finale nel 2006 e Wol­ve­rine nel 2009).

Nel caso di Will Smith, classe 1969, attore, rap­per e pro­dut­tore (anche di Gemini), il lavoro da fare non è stato così inci­sivo, aiu­tato dal fisico asciutto e dalla pre­pa­ra­zione tesau­riz­zata nel ruolo del pugile Muham­mad Alì nel 2001. Smith è tor­nato al volto infan­tile Anni 90 di Willy, il prin­cipe di Bel-Air senza troppa angus­tia per Ang Lee, che nella sua car­riera ha saputo sfrut­tare i pro­gressi della tec­nica per creare vite fan­tas­tiche e mondi paral­leli, come in La tigre e il dra­gone (2001) e Vita di Pi (2013), raf­for­zando per altro la natura poe­tica del suo mes­sag­gio. Sono film che hanno fatto incetta di Oscar, come anche un’altra pel­li­cola di Lee in cui gli effetti spe­ciali c’entravano poco: I segreti di Bro­ke­back Moun­tain (2005). Qui il potere del corpo è mos­trato in tutta la sua fer­ti­lità ter­ra­gna e istin­tiva in una rela­zione tra le per­sone dello stesso sesso.

Il pro­gresso della digi­ta­liz­za­zione a un certo punto ha fatto pen­sare che le fat­tezze – altezza, peso, tratti – non avreb­bero inchio­dato più nes­sun inter­prete, visto che a fine riprese si poteva creare al com­pu­ter un’altra verità. Sono allora sem­brati inge­nui i tempi in cui Carlo Liz­zani, adat­tando il romanzo di Vasco Pra­to­lini, Cro­nache di poveri amanti, si era dovuto bat­tere per imporre Adolfo Conso­lini, dis­co­bolo olim­pio­nico, nella parte di Cor­rado, detto Maciste, manis­calco anti­fas­cista. Un ruolo chiave che il ven­ti­cin­quenne Giu­liano Mon­taldo scon­si­gliava di affi­dare a un attore non pro­fes­sio­nista.

Liz­zani però non solo volle la mon­ta­gna di mus­coli, ma gli affiancò Mar­cello Mas­troianni, fino ad allora buono per le com­me­die, nel ruolo del sodale Ugo. Mas­troianni diede prova di grande mime­tismo, tras­for­man­dosi pian piano nell’attore dut­tile tanto amato da Fel­lini, condan­nato (dal corpo) al cli­ché di sciu­pa­fem­mine che tanto odiava. […]

tra­duc­tion :

[De Chro­nique des pauvres amants à Gemini Man : ] Une mon­tagne de muscles inventés

par CRISTINA BATTOCLETTI

le 05.07.2019

Le numé­rique a per­mis à de nom­breux acteurs de se glis­ser dans des rôles aupa­ra­vant impen­sables en rai­son de leurs limites phy­siques. Même si, en post-production, vous pou­vez faire n’importe quel chan­ge­ment, ce sont tou­jours la com­pé­tence, le poids et l’exercice qui font la dif­fé­rence entre les inter­pré­ta­tions. Elles sont iden­tiques, sauf pour cer­tains détails, par exemple, le regard. Celui du plus âgé est moins ouvert, peut-être même en posi­tion de défense eu égard au mal subi (et infligé).

Henry Bro­gen (Will Smith), pro­ta­go­niste de Gemini Man d’Ang Lee (en octobre dans les ciné­mas) [Henry Bro­gan, un tueur pro­fes­sion­nel, est sou­dai­ne­ment pris pour cible et pour­suivi par un mys­té­rieux et jeune agent (lui-même) qui peut pré­dire cha­cun de ses mou­ve­ments, ndt], est sur le point de fer­mer sa société de Meurtres & co., sans avoir perdu la cou­leur noire de sa che­ve­lure. Il appa­raît seule­ment sur la tempe une veine enflée, indice d’inquiétude, d’anxiété, de fatigue, plus évi­dentes depuis que quelqu’un l’empêche de ter­mi­ner sa car­rière de tueur pro­fes­sion­nel. Celui qui le pour­suit bouge avec agi­lité et entrave ses mou­ve­ments, comme s’il était en lui. Mais c’est bien plus que ça : c’est lui-même, un clone impé­tueux, un cau­che­mar impi­toyable.

Du moins sur le plan psy­cha­na­ly­tique, plus que sur celui de la réa­li­sa­tion cinématographique.

Il a fallu 22 ans pour arri­ver à Gemini Man, pro­jet né en 1997 et passé entre les mains de Tony Scott, Cur­tis Han­son et Joe Car­na­han. Dis­ney, qui alors cou­vait ce pro­jet, avait même créé un pro­to­cole secret, où l’on étu­diait des effets visuels com­pli­qués de rajeu­nis­se­ment pour ceux qui ont été, de temps en temps, les pro­ta­go­nistes aspi­rant, de Clint East­wood à Sean Connery.

Quand en 2017, Ang Lee a repris le scé­na­rio, la post­pro­duc­tion avait déjà fait des miracles : le vieillis­se­ment à l’envers avait déjà été expé­ri­menté avec suc­cès dans des films comme L’étrange his­toire de Ben­ja­min But­ton (2008), Tron : L’héritage (2010), cer­tains cha­pitres du Hob­bit (2013–2014) et de X-Men (“L’affrontement final” en 2006 et “Wol­ve­rine” en 2009).

Dans le cas de Will Smith, classe 1969, acteur, rap­peur et pro­duc­teur (de Gemini aussi), le tra­vail à faire n’a pas été aussi inci­sif, aidé par son phy­sique sec et la pré­pa­ra­tion déjà réa­li­sée dans le rôle du boxeur Muham­mad Ali en 2001. Smith est revenu à son visage enfan­tin des années 90 de Willy, Le prince de “Bel-Air sans trop d’angoisse pour Ang Lee, qui, dans sa car­rière, a su exploi­ter les pro­grès de la tech­nique pour créer des vies fan­tas­tiques et des mondes paral­lèles, comme dans Tigre et le dra­gon (2001) et L’Odyssée de Pi (2013), ren­for­çant par ailleurs la nature poé­tique de son message.

Ce sont des films qui ont raflé des Oscar, ainsi qu’un autre film de Lee où les effets spé­ciaux comp­taient pour peu : Le Secret de Bro­ke­back Moun­tain (2005). Ici, le pou­voir du corps est mon­tré dans toute sa fer­ti­lité pre­mière et ins­tinc­tive dans une rela­tion entre les per­sonnes du même sexe. Le pro­grès de la numé­ri­sa­tion à un cer­tain point a fait pen­ser que les carac­té­ris­tiques phy­sique – taille, poids, traits – ne limi­te­raient désor­mais plus aucun inter­prète, étant entendu qu’à la fin du tour­nage, on pou­vait créer une autre vérité à l’ordinateur.

Les temps semblent alors naïfs où Carlo Liz­zani, en adap­tant le roman de Vasco Pra­to­lini, Chro­niques des pauvres amants, avait dû se battre pour impo­ser Adolfo Conso­lini, lan­ceur de disque olym­pique, dans le rôle de Cor­rado, dit Maciste, maréchal-ferrant anti­fas­ciste. Un rôle clef que Giu­liano Mon­taldo, âgé de 25 ans, décon­seillait de confier à un acteur non pro­fes­sion­nel. Mais Liz­zani ne vou­lut pas seule­ment la mon­tagne de muscles, il lui adjoi­gnit en outre Mar­cello Mas­troianni, jusqu’alors seule­ment abonné aux comé­dies, dans le rôle du mar­chand des quatre-saisons Ugo. Mas­troianni fit preuve d’un grand mimé­tisme, se trans­for­mant peu à peu en l’acteur mal­léable tant aimé par Fel­lini, condamné (par le corps) au cli­ché de l’homme à femmes qu’il haïs­sait tant.

[…]

fre­de­ric grolleau

