GeryTen Broek, Aphrodite 2.9 Le livre

Aphro­dite childs

Les por­traits de Gery Ten Broek pos­sèdent tou­jours, avec une touche mélan­co­lique, l’expression d’une émo­tion, d’un sen­ti­ment profond.

Est-ce pour le cacher ? Est-ce qu’une pro­fonde tris­tesse remonte des évé­ne­ments du passé ? Ou est-ce à cause des lec­tures que les femmes de dif­fé­rentes cultures pra­tiquent ?

Le pho­to­graphe néer­lan­dais mixe sa pas­sion pour les livres qui est pour lui “‘l’une des choses com­munes dans le monde entier” et la méta­mor­phose de la déesse grecque de l’amour, de la beauté et de la fer­ti­lité — Aphro­dite — à tra­vers cinq jeunes femmes.

Elles deviennent les prê­tresses et les appre­nantes de tous les savoirs selon de nou­velles donnes. Les scènes se recom­posent en des lois d’une sorte de mini­ma­lisme où chaque pose est intime.

Elle incite au recueille­ment. Mais il est non dénué — bien au contraire — d’un éro­tisme particulier.

jean-paul gavard-perret

Gery Ten Broek, Aphro­dite 2.9 Le livre, www.tenbroek-fotografie.nl, 2019.