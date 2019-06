Lorenzo Puglisi, Eponyme

Indé­ci­sion vaporeuse

Les oeuvres les plus récentes de Lorenzo Puglisi réin­ter­prètent les chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art. Avec des noirs pro­fonds et des éclairs de blanc, le natif de Biella balaie depuis Bologne — où il a ins­tallé son ate­lier — l’époque qui s’étend de la Renais­sance au post-modernisme. Existe entre autres une révé­rence par­ti­cu­lière à son “col­lègue” Leo­nard de Vinci dont “Il Grande Sacri­fi­cio” est un hom­mage à son pla­fond du Vati­can.

L’oeuvre de Puglisi sera d’ailleurs expo­sée à Milan pour la com­mé­mo­ra­tion du 500ème anni­ver­saire du maître florentin.

En dehors de cette œuvre, de ses tra­vaux pré­pa­ra­tifs et docu­ments adja­cents, ce volume contient des pein­tures sur toile, bois ou papier créées ces der­nières années. En elles les sub­strats nar­ra­tifs y sont dif­fé­rés tout comme les construc­tions men­tales conve­nues qui émoussent l’intelligence et entravent l’émerveillement.

N’existe plus de ligne d’horizon bien défi­nie et rec­ti­ligne. Une indé­ci­sion vapo­reuse crée des chan­ge­ments de pro­fils. Ce qu’on pour­rait prendre pour un recul devient une avan­cée. Elle recon­duit vers l’ailleurs, hors de la vue qui fige.

En pre­nant acte de l’étendue spa­tiale et plas­tique, l’artiste en explique par­fois la rai­son. Et un tel tra­vail ana­ly­tique démontre com­ment se construisent cer­tains pro­jets pour croi­ser en eux rai­son et folie (douce).

jean-paul gavard-perret

Lorenzo Puglisi, Epo­nyme, Harje cantze, Ber­lin, 2019, 219 p. — 50,00 €.