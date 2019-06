Marie-Laure Bernadac, Louise Bourgeois, Femme-couteau

Un cer­tain manque de tranchant

Voici un livre à la fois inté­res­sant mais bien trop sage. Son sérieux et sa pré­ci­sion, son res­pect maniaque envers son sujet sinon appau­vrissent du moins édul­corent cer­tains des enjeux de l’oeuvre dont il est ques­tion : celle de Louise Bour­geois. Son auteur est une des spé­cia­listes de l’artiste. Il n’en reste pas moins qu’elle suit trop pla­ci­de­ment le déroulé de l’existence de son “modèle”.

Les pro­pos rap­por­tés ne sont pas tous inédits mais ce tra­vail insiste avec jus­tesse sur l’importance de la psy­cha­na­lyse de Louise Bourgeois.

Ce “moment” essen­tiel (d’une quin­zaine d’années…) lui a per­mis d’entrer véri­ta­ble­ment dans la créa­tion débri­dée en venant à bout des tabous qui l’entravaient. Elle va trans­for­mer sa vision du sexuel. Et lui per­met aussi de renon­cer à la bou­tique qu’elle avait ouverte à Green­wich Vil­lage pour vendre livres et gra­vures.

Celle qui joue dès lors avec ses monstres et les livre avec une force impres­sion­nante va néan­moins (et sans leur tour­ner le dos) retrou­ver dans les années 1990 la fer­veur reli­gieuse qu’elle avait épou­sée dès son enfance jusqu’à se faire bap­ti­ser à 22 ans comme pour clore un destin.

Ce qui reste le plus impor­tant mais pas assez déve­loppé ici, c’est la manière de mon­trer com­ment une per­sonne aussi angois­sée et dépres­sive que Louise Bour­geois est par­ve­nue à créer une oeuvre aussi spec­ta­cu­laire, per­tur­bante et nova­trice là où la sexua­lité demeure une constante aussi réa­liste que sym­bo­lique.

Face à une telle “femme-couteau”, le livre manque cepen­dant de carac­tère éman­ci­pa­teur et de tranchant.

jean-paul gavard-perret

Marie-Laure Ber­na­dac, Louise Bour­geois, Femme-couteau, Flam­ma­rion, Paris, 2019, 528 p. — 32,00 €.