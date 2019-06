Blake Ward & Boky Hackel-Ward, Entre Nous (exposition)

En mars 2013, Blake et Boky ont com­mencé à tra­vailler ensemble et à s’enrichir l’un l’autre de leurs connais­sances mutuelles. Boky a pu acqué­rir les tech­niques de tra­vail de Blake et l’enrichir de son expé­rience en tant qu’artiste concep­tuelle. La syner­gie entre eux était évi­dente dès le début. Leur col­la­bo­ra­tion a conduit à l’évolution de la col­lec­tion Spi­rits dans laquelle les sculp­tures montrent une trans­gres­sion des règles clas­siques, péné­trant dans les domaines abs­trait et éthéré de nos mondes intérieurs.

E ntre Nous pré­sente la fusion entre les deux artistes, leur tra­vail res­pec­tif et leur tra­vail com­mun ; celui-ci, bien que dis­tinct, forme un seul tout, plus puis­sant. Blake Ward est né à Yel­lowk­nife dans les Ter­ri­toires du Nord-Ouest du Canada. En 1985, il s’installe à Paris pour étu­dier auprès de Cyril Heck avec qui il apprend les tech­niques tra­di­tion­nelles de modé­li­sa­tion de la sculp­ture figu­ra­tive. Boky Hackel-Ward est une artiste concep­tuelle ; poly­glotte pas­sion­née, uti­li­sant dans un même souffle la langue, le film et la musique, elle célèbre l’éphémère. Ancienne res­tau­ra­trice de tableaux, son pas­sage à la sculp­ture s’est fait de manière tout à fait naturelle.

Dans leur ate­lier situé à Monaco, les sculp­tures de dimen­sions au quart de la gran­deur natu­relle, montrent des figures frag­men­tées qui se maté­ria­lisent devant nous. Sédui­santes et tra­giques à la fois, leurs pro­por­tions par­faites reflètent les pers­pec­tives cachées de la condi­tion humaine. La sur­face exté­rieure tex­tu­rée fait allu­sion à la com­plexité de notre indi­vi­dua­lité. L’intérieur ouvert et exposé sus­cite l’introspection. Tenant fer­me­ment à leur amour de la figure humaine, ils nous mènent à la décou­verte de soi.

Leur col­la­bo­ra­tion artis­tique, à la fois com­plexe à sai­sir et à rece­voir, les a conduits à prendre du recul, pen­dant une année, où ils ont pu pro­cé­der à un tra­vail de recherche et de déve­lop­pe­ment. Blake a rejoint l’univers numé­rique de l’impression Z-brush et 3D, mêlant le numé­rique à l’analogique, la tech­no­lo­gie de pointe aux tech­niques anciennes à la cire per­due. Boky a tra­vaillé l’argile et a construit les fon­da­tions de sa col­lec­tion de poé­sie figu­ra­tive, qui vise à faire dis­pa­raître la souf­france. C’est ce que Blake appelle l’art inten­tion­nel, l’art ayant un but, celui de gué­rir.

Entre Nous est une ren­contre d’art et d’amour.

Blake et Boky exposent actuel­le­ment à Chi­cago et à Cal­gary. Blake a exposé à Monaco, en Angle­terre, en Alle­magne, en Ita­lie, à Sin­ga­pour, à Hong Kong, en Inde, aux États-Unis et au Canada. Son tra­vail fait par­tie des col­lec­tions pri­vées du Prince Albert de Monaco, Herb Alpert, Gerry Moss, entre autres, ainsi que trois œuvres publiques expo­sées dans les jar­dins de Monaco et une à la salle Garnier.

Blake Ward & Boky Hackel-Ward, Entre Nous, du 02 juillet au 31 août 2019 — ver­nis­sage le 06 juillet 16-19h

Gale­rie inat­ten­due Paul Conti

651 bd Pierre Sau­vaigo, 06480 La Colle-sur-Loup

contact@galerieinattendue.com

Tél: 09 81 46 31 55