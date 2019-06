Catherine Bolle, La chose perdue

Génie et persévérance

Par ses objets, pein­tures, des­sins, livres et tra­vaux archi­tec­tu­raux Cathe­rine Bolle pro­pose une oeuvre majeure qui la met au fir­ma­ment des créa­teurs suisses et inter­na­tio­naux. Elle témoigne d’une approche appro­fon­die des ques­tions majeures posées par les enjeux plas­tiques. La diver­sité des tech­niques n’y est pas pour rien.

La séduc­tion de la beauté des formes s’invente là où la trace, l’empreinte sont à base de la pro­blé­ma­tique exis­ten­tielle à laquelle ce tra­vail nous confronte.

Après un pre­mier livre-somme sur la tra­ver­sée des oeuvres et des ate­liers de la plas­ti­cienne, celui-ci le com­plète. Et selon une visée des plus imper­ti­nentes et para­doxales. L’artiste y réunit ses pro­jets archi­tec­tu­raux qui n’ont pas vu le jour (même s’ils ont été pri­més lors des concours où ils furent pré­sen­tés !) et des oeuvre où l’objectif est retrou­ver les indices de la “chose per­due”.

Elle est par­fois énig­ma­tique car de l’ordre de l’inexprimable et de l’indicible. Mais l’artiste tente de “dire” à tra­vers divers effets de filtres, voiles et de transparences.

Ce livre est magni­fique presque magique mais aussi celui d’une sagesse en acte. L’artiste l’a créé pour mon­trer à celles et ceux qui s’engagent dans un tra­vail que rien n’est jamais donné ou acquis. Au-delà même de ses images, les docu­ments de ce volume deviennent des rele­vés indi­ciaires de la force créa­trice de Cathe­rine Bolle. Tout y est remar­quable, neuf.

Un oeil et un esprit s’activent. Et, de fait, la seule “chose per­due” vrai­ment est l’ego. Et les appa­rences. Preuve que toute perte est conquête. La pre­mière crée la seconde. Pour peu qu’on ait du génie et de la persévérance.

Cathe­rine Bolle les pos­sède pour créer de telles mises en scènes de l’espace, du livre comme celui du paysage.

jean-paul gavard-perret

Cathe­rine Bolle, La chose per­due, Till Schaap Edi­tions, Berne, 2019.