Gibellina PhotoRoad (exposition)

L’excep­tion Gibellina

Gibel­lina Pho­to­Road est un évé­ne­ment excep­tion­nel. Il s’agit du pre­mier et unique fes­ti­val pho­to­gra­phique de plein air d’ Ita­lie et un des rares de ce type dans le monde. L’exposition est faite de tirages en grands for­mats pré­sen­tés dans l’espace urbain de la ville de Gibel­lina afin de dia­lo­guer avec lui de manière fron­tale.

L’image contem­po­raine arrive sur les places et les espaces créés par de grands archi­tectes et artistes. Le fes­ti­val offre en de tels lieux char­gés d’histoire de s’interroger sur la manière dont la pho­to­gra­phie se trans­forme lorsqu’elle n’est plus enfer­mée dans un espace muséal. Elle trouve donc un nou­veau sens par une telle pré­sen­ta­tion et les pro­blé­ma­tiques qui naissent autour de son sujet : les por­traits de femmes.

Ajou­tons que, pour un tel fes­ti­val, l’entrée est for­cé­ment gra­tuite, ce qui n’exclut en rien la qua­lité des oeuvres. Elles sont choi­sies par un jury inter­na­tio­nal de haut niveau sous la direc­tion du cura­teur Joan Font­cu­berta. Il est accom­pa­gnée de Ste­fano Stoll (Direc­teur du Fes­ti­val Images Vevey), de Laura Serani (Direc­trice artis­tique Fes­ti­val Planche (s) Contact), Elena Vani­netti (rédac­trice en chef du maga­zine YET) et Arianna Cata­nia (Direc­trice artis­tique du Fes­ti­val Gibel­lina PhotoRoad).

jean-paul gavard-perret

Gibel­lina Pho­to­Road,Gibel­lina, Ita­lie, du 26 juillet au 31 août 2019.