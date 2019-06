Bernard Plasse, Objets cherchés Objets trouvés (exposition)

Quel­que­fois vient à l’évidence un objet jugé de prime abord insi­gni­fiant. C’est pour­tant de cette résur­gence que va s’organiser tout un espace et que d’autre objets vont déter­mi­ner à leur tour d’autres pré­sences. Le temps se montre ici com­plice oublieux de l’âge de l’un et de l’autre, sau­tant un ou deux siècles avec l’espièglerie d’un gamin. C’est plus fort qu’une réfé­rence, c’est une sorte de loi que nous retrou­vons par­fois dans notre manière de vivre.

C’est ainsi que revient s’asseoir sur un scoo­ter, Sophocle, pour don­ner une réplique judi­cieuse à nos modernes phi­lo­sophes. Le désordre tem­po­rel existe et, en règle géné­rale, c’est lui qui nous trouve sans que nous ayons besoin d’aller le chercher. Ber­nard Plasse PS: En met­tant une vir­gule après Sophocle m’apparait “ce mot est introu­vable dans la langue fran­çaise”. Où suis-je allé le chercher? Gale­rie du Tableau, 37, rue Syl­va­belle. 13006 Marseille Expo­si­tion du 01 au 13 juillet 2019 - Ver­nis­sage le lundì 01 à par­tir de 18h 30