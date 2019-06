Michel Lagarde, Dramagraphies. Autoportraits photographiques. Acte II

Histoire et dystopie

Les pho­tos de Michel Lagarde sont excep­tion­nelles. Dans des cohues indes­crip­tibles, l’artiste crée des nar­ra­tions capables de fomen­tées des chocs visuels d’exception. Divers types de bous­cu­lades entraînent le voyeur dans un uni­vers de jungle humaine tra­ver­sée de divers désirs. Ils ne sont pas for­cé­ment les “bons” mais qu’importe.

Nous sommes trans­por­tés dans des mondes dépha­sés là où la mélan­co­lie comme la drô­le­rie jouent à plein. Les pré­ten­dus “auto­por­traits pho­to­gra­phiques” ne passent jamais par du bio­gra­phique mais d’autres car­casses. Pom­piers, hal­le­bar­diers, hommes d’affaire, Dupon T ou D, forts des halles et cat­cheurs en buveurs hilares cour­bés plus par l’alcool que l’ambition.

Manière de prou­ver que ceux qui ne valent pas un seul cen­time refuse d’appartenir à une société ano­nyme. Amants écon­duits, nau­fra­gés des Tita­nic ne saluent par leur époque : ils s’en moquent. Le noir et blanc, l’ombre et la lumière créent une théâ­tra­lité de stuc. Il y a là des films lents où tout le monde bouge, des films rapides où les héros sont plus K.O. que OK.

Le fan­tas­tique joue à plein, il troue le réel là où il gèle sou­vent à pierre fendre. Par­fois, néan­moins, la cha­leur est acca­blante dans des trains qui brin­gue­balent. Maître des mises en scène, des décors et habits com­pris, Michel Lagarde cultive l’irrévérence comme un absolu.

Que deman­der de plus puisque tout est génia­le­ment absurde ?

jean-paul gavard-perret

Michel Lagarde, Dra­ma­gra­phies. Auto­por­traits pho­to­gra­phiques. Acte II, Les Edi­tions du Petit Oiseau, 2019, 100 p. — 29,00 €.