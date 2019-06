Laetitia Colombani, Les victorieuses

Misé­ra­bi­liste et fade à souhait

Après le triomphe inter­na­tio­nal de la lit­té­ra­ture popu­laire La trêve, dans ce nou­veau roman de Lae­ti­tia Colom­bani, l’héroïne nous entraîne vers la com­pas­sion et l’entraide mais sans le moindre style en un mélo social entre 1925 et aujourd’hui. La “mora­line” perd le pro­pos qui pour­tant était pri­mor­dial : l’histoire des femmes bat­tues et per­dues.

Un tel sujet, l’auteure arrive à le réduire à de la gui­mauve et à des lieux com­muns raco­leurs. La “creux-ation” prend tout son sens dans cette double his­toire qui frôle par­fois le ridi­cule voire l’indécence (sur les atten­tats de novembre à Paris).

Tout est pré­vi­sible dans ce jeu du burn-out et du cari­ta­tif. C’est misé­ra­bi­liste et fade à sou­hait.

Les deux his­toires bas­culent dans le rien là où l’inégalité et bien d’autres méfaits sont ren­dus à sec et sans le moindre inté­rêt. Ce qui tient de la gageure.

jean-paul gavard-perret

Lae­ti­tia Colom­bani, Les vic­to­rieuses, Gras­set, 2019.