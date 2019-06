Alain Damasio, Les furtifs

Entrer dans un livre comme dans une armurerie

Alain Dama­sio n’ignore pas les “pen­sums mau­dits” (Bau­de­laire) et le prouve une nou­velle fois. Son ode explore les angles morts de la société dans ce qui tient d’un pam­phlet. Cette dys­to­pie de 700 pages nous pro­met le pire dans des villes pri­va­ti­sées et régu­lées de Paris à Cannes où cha­cun cir­cule avec divers passes dès 2041. Il reste néan­moins des “fur­tifs” insur­rec­tion­nels qui tentent de sau­ver ce qui peut l’être (dont le fils d’un couple).

Véri­table écri­vain reconnu déjà dans La horde du contre-vent et, au tout début par La zone du Dehors (CyLi­bris, 2001) dans une sorte de S-F poli­tique, Dama­sio pour­suit sa route non par­fois avec une sorte d’auto-complaisance envers sa propre faconde lorsqu’il suit, entre autres, son équi­pée sau­vage de nou­veaux “SOS fan­tômes”. Mais ce n’est qu’un détail.

Le liber­ta­lisme est là non sans charme et par­fois inco­hé­rence dans une inven­tion typo­gra­phique qui, visuel­le­ment, est des plus réussies.

Et si le texte est par­fois trop long et ver­beux pour explo­rer de “techno cocons”, l’idée est astu­cieuse même si tout bas­cule lorsque la dys­to­pie veut pas­ser à une sorte d’utopie de la régres­sion. Mais le jeu des divers temps de nar­ra­tion reste sub­tile.

Cette lit­té­ra­ture S.F sai­sis­sante montre le stade ultime de l’aliénation. Elle se révèle avec une puis­sance lit­té­raire et poé­tique des plus ori­gi­nales, teste jusqu’à notre puis­sance de lec­ture et nous fait “entrer dans un livre comme dans une armu­re­rie” (Deleuze, par l’auteur dans son texte).

voir la bande-annonce du livre

jean-paul gavard-perret

Alain Dama­sio, Les fur­tifs, Edi­tions La Volte, 2019.