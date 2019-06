Lettres de noblesse du blues

L’appa­ri­tion de Ray Charles à Antibes en 1961 lors d’un de ses tout pre­miers concerts euro­péens est une date dans l’histoire de la musique popu­laire et du jazz. Le créa­teur va en chan­ger la donne en ouvrant les portes de ce qui allait deve­nir la musique pop. Ray Charles est la vedette incon­tes­table du fes­ti­val d’Antibes-Juan-les-Pins en 1961. Il en clô­ture quatre des soi­rées par ses ses­sions. Fre­meaux a décidé de les reprendre.

Il existe donc for­cé­ment des redites mais, de fait, elles sont très secon­daires car chaque concert pos­sède sa propre “âme”. D’une soi­rée à l’autre, les titres changent par­fois et d’autres évo­luent. Tout certes est cadré à l’américaine, néan­moins Charles et ses Rae­lettes emportent la mise car il n’existe à l’époque aucune rou­tine dans les pres­ta­tions de l’artiste.

Il s’investit au chant bien sûr mais aussi au piano et à l’orgue. Le blues prend sou­dain ses lettres de noblesse pour le grand public fran­çais qui sou­vent le découvre à tra­vers “I Won­der” ou “Tell the Truth”. Et une bal­lade comme “Gior­gia” acquiert une impul­sion que les enre­gis­tre­ments stu­dio avait gom­mée par un effet sirop.

La prise de son ne laisse entendre des apar­tés de Ray ou ses râles d’approbation. Et les 4 cd s’enrichissent de 13 mor­ceaux inédits. C’est une oeuvre d’exception. Ray Charles est à son zénith même si sa voix ne pos­sède pas encore le grain de son exis­tence pos­té­rieure.

Mais les ama­teurs d’hier et d’aujourd’hui vont rece­voir une des plus belles leçons de musique qui puisse être entendue.

jean-paul gavard-perret

Ray Charles in Antibes 1961, Fré­meaux et Asso­ciés, Vin­cennes, 2019, 4 CD.