Un roman aux bougies

L’auteur du Patient anglais nous entraîne avec son nar­ra­teur dans un roman d’atmosphère somp­tueux et modia­nesque ( manière lon­do­nienne) où tout se répond d’une par­tie du livre aux autres.

Les évé­ne­ments ne sont pas vécus : cha­cun ne peut en être que témoin dans un exer­cice de dépos­ses­sion au sein d’un monde bizarre et lou­foque aux per­son­nages truculents.

Entre Sri-Lanka et Londres, tout un uni­vers noc­turne avance entre John Le Carré et Modiano, entre la pré­ci­sion et le flou dans cet insai­sis­sable où l’on che­mine à tâtons à coté de per­son­nages fur­tifs et obs­curs qui ne sont jamais ce qu’il semble.

jean-paul gavard-perret

Michael Ondaatje, Ombres sur la tamise, Edi­tions de l’Olivier, 2019.