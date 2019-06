Alain Cavalier, Etre vivant et le savoir

Le péris­sable, la décons­truc­tion et la finitude

Partant d’une his­toire vraie, ce film pro­pose une série noire par­ti­cu­lière. Au moment de la pré­pa­ra­tion de cette œuvre, Emma­nuèle Bern­heim et Alain Cava­lier étaient liés par trente ans d’amitié. Ils pré­parent alors un film d’après le livre auto­bio­gra­phique de la roman­cière Tout s’est bien passé. Elle y évoque com­ment son père lui a demandé ” d’en finir ” à la suite d’un acci­dent cardio-vasculaire.

Cava­lier lui pro­pose de tenir son propre rôle tan­dis qu’il tien­drait celui de son père. Mais un matin d’hiver, Emma­nuèle télé­phone à Alain ; il fau­dra retar­der le tour­nage jusqu’au prin­temps, elle est opé­rée d’urgence. Et c’est un autre film qui va conti­nuer le premier.

Filmant beau­coup d’objets à son habi­tude, Cava­lier crée un film autel sur le péris­sable, la décons­truc­tion et la fini­tude. Le réa­li­sa­teur garde un fond de grâce mys­tique qui néan­moins cap­tive. Super­be­ment éla­boré pour don­ner l’impression d’une naï­veté habi­le­ment construite, le film est fas­ci­nant.

Cava­lier maî­trise le cinéma de manière à bou­le­ver­ser le spec­ta­teur par son regard de vieil homme. Il ramène le fil­mique au presque rien mais qui emporte par sa tendresse.

Passant de la mort choi­sie et assis­tée à la mort subie impo­sée par le sujet même, il nous fait accep­ter son regard. Avec un mini­mum de moyens, Cava­lier fait cha­vi­rer entre les feuillets de vie et de mort. Il est capable de fil­mer la voix et faire entrer dans le champ ciné­ma­to­gra­phique des élé­ments qui ne lui appar­tiennent pas.

La manière d’envisager la grâce pour­rait rebu­ter. Mais la beauté du film et ses nota­tions créent une forme par­faite : rien n’y est neuf mais tout est repris avec une pré­ci­sion simple et mini­male.

Le réa­li­sa­teur crée une sophis­ti­ca­tion tech­nique pleine de pro­fon­deur sans se sou­cier de tout écha­fau­dage théo­rique. Le ver­tige est là dans une com­plexité émouvante.

jean-paul gavard-perret

Etre vivant et le savoir

De : Alain Cava­lier

Avec : Emma­nuèle Bern­heim, Alain Cava­lier

Genre : docu­men­taire

Date de sor­tie : 5 juin 2019

Durée : 1H 22mn