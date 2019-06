Newman e Redford, quello che non sapete sulla coppia più bella del cinema e il loro primo film” (Newman et Redford, ce que vous ne savez pas sur le plus beau couple du cinéma et leur premier film)

La Rep­pu­blica / Cinema

New­man e Red­ford, quello che non sapete sulla cop­pia più bella del cinema e il loro primo film

Com­pie 50 anni ‘Butch Cas­sidy’ che segna la nas­cita di un soda­li­zio che ha fatto sto­ria. E che apre il fes­ti­val di Pesaro. Quat­tro Oscar, un suc­cesso in sala e tanti aneddoti

di CHIARA UGOLINI

14 giu­gno 2019

Pre­sen­tando i suoi Brad Pitt e Leo DiCa­prio, Quen­tin Taran­tino aveva detto: “La più bella cop­pia dai tempi di Paul New­man e Robert Red­ford”, un duo che ha fatto la sto­ria del cinema, bel­lis­simi e pieni di talento, asso­lu­ta­mente com­ple­men­tari. E pen­sare che Butch Cas­sidy and the Kid, che il pros­simo set­tembre com­pie 50 anni e sabato 15 giu­gno apre il Pesaro film fes­ti­val, era il loro primo film insieme.

New­man e Red­ford non si conos­ce­vano ma sul set anda­rono d’accordo, prima che il ruolo di Sun­dance Kid appro­dasse a Red­ford era stato pro­posto a quasi tutti gli attori ame­ri­cani da Jack Lem­mon a Steve McQueen pas­sando per War­ren Beatty, ma per ragioni diverse alla fine nes­suno firmò. Red­ford non era ancora il divo che sarebbe diven­tato in seguito (in Ita­lia il film uscì con il titolo Butch Cas­sidy pro­prio per­ché solo New­man era vera­mente noto) e scelse di ren­dere il suo the Kid “dis­tante, soli­ta­rio e un po’ schi­zoide”, New­man si iden­ti­ficò molto con il ban­dito Robert Leroy Par­ker, boss della banda del Muc­chio sel­vag­gio, “c’era un bel po’ di me stesso in quel ruolo” dichiarò all’epoca.

Il buddy movie per eccel­lenza. “Non siamo John Wayne“

Ste­ven Spiel­berg non fa mis­tero che Butch Cas­sidy sia il suo “buddy movie” per eccel­lenza. La sce­neg­gia­tura di William Gold­man, noto dram­ma­turgo e sce­neg­gia­tore che aveva impie­gato otto anni di ricerche per scri­verla, venne acqui­stata dalla 20th Cen­tury Fox per 400mila dol­lari. Eppure il film non aveva avuto vita facile con i pro­dut­tori, per lungo tempo Gold­man (due Oscar, uno per questo film e l’altro per Tutti gli uomini del pre­si­dente) aveva pro­posto il film a vari studi veden­dolo sempre rifiu­tato per via del fatto che i pro­ta­go­nisti fug­gi­vano in Sud Ame­rica. E quando lo sce­neg­gia­tore spie­gava che così era andata la sto­ria, gli ris­pon­de­vano: “Non ce ne frega niente della sto­ria. John Wayne non fugge”. Ma New­man e Red­ford non erano John Wayne. “Abbiamo scelto questo film per aprire il fes­ti­val — spiega il diret­tore Pedro Armo­cida — per­ché siamo convinti che certi titoli che all’epoca non veni­vano presi in consi­de­ra­zione per motivi poli­tici, per­ché il fes­ti­val si rivol­geva ad altre cine­ma­to­gra­fie prima di tutto la Nou­velle Vague, oggi siano quanto mai giusti per un fes­ti­val che vuole essere dedi­cato al cinema d’autore e spe­ri­men­tale ma anche par­lare al pub­blico. La popo­la­rità e la forza di quel film risie­dono soprat­tutto nella dina­mica tra i due pro­ta­go­nisti, che qui fon­dano il loro mito asso­luto; l’amicizia virile che li unisce conquista gli spet­ta­tori presi da questo affetto. La forma in cui bat­ti­bec­cano genera puro diver­ti­mento, e anche se il film è duro c’è una leg­ge­rezza che in un wes­tern tra­di­zio­nale non si sarebbe trovata”.

Jules e Jim ver­sione wes­tern

Come ricorda Antony Eas­thope, citato nel cata­logo del fes­ti­val, il film si ispira a Jules e Jim di Truf­faut (1962). “Diver­sa­mente che in Jules e Jim, Etta non fa l’amore sia con Cas­sidy che con Sun­dance — scrive Eas­thope - tut­ta­via per loro lei non è più impor­tante delle ragazze da saloon che incon­trano via via. I due per­so­naggi maschili for­mano una cop­pia di opposti. Butch Cas­sidy è ragione, idee, par­lan­tina, socie­vo­lezza, il prin­ci­pio del pia­cere; Sun­dance Kid è corpo, azione, poco incline a par­lare, iso­lato, prin­ci­pio di realtà”.

Il cri­tico inglese arriva per­sino a ipo­tiz­zare una let­tura amo­rosa del rap­porto fra i due: “L’amore subli­mato l’uno per l’altro emerge non solo dalle lun­ghe occhiate che si scam­biano ma dall’incessante sfottò reci­proco, che rivela com­pren­sione per le debo­lezze di cias­cuno”. Dif­fi­cile pen­sare Butch Cas­sidy come un Bro­ke­back Moun­tain ante lit­te­ram, però col­pisce la tes­ti­mo­nianza di Katha­rine Ross, che inter­pre­tava Etta: “New­man stava sempre a rac­con­tare bar­zel­lette, Red­ford stava sempre al tele­fono, e io stavo sempre ad aspet­tare loro”. […]

—

tra­duc­tion:

New­man et Red­ford, ce que vous ne savez pas sur le plus beau couple du cinéma et leur pre­mier film

C’est le 50e anni­ver­saire de Butch Cas­sidy, qui marque la nais­sance d’une asso­cia­tion qui a fait l’histoire. Et qui ouvre le fes­ti­val de Pesaro. Quatre Oscars, un suc­cès dans la salle et de nom­breuses anecdotes

par CHIARA UGOLINI

14 juin 2019

En pré­sen­tant ses Brad Pitt et Leo DiCa­prio, Quen­tin Taran­tino avait dit : “Le plus beau couple depuis Paul New­man et Robert Red­ford”, un duo qui a fait l’histoire du cinéma, beau et plein de talent, tout à fait com­plé­men­taires. Et dire que Butch Cas­sidy and the Kid, qui fête ses 50 ans en sep­tembre pro­chain et ouvre le samedi 15 juin le fes­ti­val de films de Pesaro , était leur pre­mier film ensemble.

New­man et Red­ford ne se connais­saient pas, mais s’entendirent bien sur le pla­teau. Avant que le rôle de Sun­dance Kid n’arrive à Red­ford, il avait été pro­posé à presque tous les acteurs amé­ri­cains pde Jack Lem­mon à Steve McQueen en pas­sant par War­ren Beatty, mais pour diverses rai­sons, per­sonne n’a fina­le­ment signé. Red­ford n’était pas encore la star qu’il allait deve­nir plus tard (en Ita­lie, le film est sorti avec le titre Butch Cas­sidy parce que seul New­man était vrai­ment connu) et choi­sit de rendre le Kid “dis­tant, soli­taire et un peu schi­zoïde”. New­man s’identifia beau­coup au ban­dit Robert Leroy Par­ker, meneur de La Horde sau­vage, “il y avait beau­coup de moi-même dans ce rôle” disait-il à l’époque.

Le buddy movie par excel­lence. ” Nous ne sommes pas John Wayne“

Ste­ven Spiel­berg ne fait pas de mys­tère que Butch Cas­sidy est son “buddy movie” par excel­lence. Le scé­na­rio de William Gold­man, célèbre dra­ma­turge et scé­na­riste qui avait mis huit ans à l’écrire, a été acheté par la 20th Cen­tury Fox pour 400 000 $. Pour­tant, le film n’a pas eu la vie facile avec les pro­duc­teurs, pen­dant long­temps Gold­man (deux Oscars, un pour ce film et l’autre pour Les hommes du pré­sident) avait pro­posé le film à plu­sieurs stu­dios en le voyant tou­jours rejeté en rai­son du fait que les pro­ta­go­nistes fuyaient en Amé­rique du Sud. Et quand le scé­na­riste expli­quait que l’histoire avait tourné ainsi, ils lui répon­daient : “On s’en fout de l’histoire. John Wayne ne s’enfuit pas.” Mais New­man et Red­ford n’étaient pas John Wayne.

“Nous avons choisi ce film pour ouvrir le fes­ti­val — explique le direc­teur Pedro Armo­cida — parce que nous sommes convain­cus que cer­tains titres qui, à l’époque, n’étaient pas pris en consi­dé­ra­tion pour des rai­sons poli­tiques, parce que le fes­ti­val s’adressait à d’autres ciné­ma­to­gra­phies — avant tout la Nou­velle vague, sont aujourd’hui plus jus­ti­fiés que jamais pour un fes­ti­val qui veut être dédié au cinéma d’auteur et expé­ri­men­tal mais aussi par­ler au public. La popu­la­rité et la force de ce film résident sur­tout dans la dyna­mique entre les deux pro­ta­go­nistes, qui ici fondent leur mythe absolu ; l’amitié virile qui les unit conquiert les spec­ta­teurs sai­sis par cette affec­tion. La manière avec laquelle ils se cha­maillent génère de l’amusement et même si le film est dur, il a une légè­reté qui ne se trou­ve­rait pas dans un wes­tern traditionnel “.

Jules et Jim ver­sion wes­tern

Comme le rap­pelle Antony Eas­thope, cité dans le cata­logue du fes­ti­val, le film s’inspire de Jules et Jim de Truf­faut (1962). “Mais contrai­re­ment à Jules et Jim, Etta ne fait pas l’amour soit avec Cas­sidy soit avec Sun­dance — écrit Eas­thope — car pour eux, elle n’est pas plus impor­tante que les filles de saloon qu’ils ren­contrent tour à tour. Les deux per­son­nages mas­cu­lins forment une paire d’opposés. Butch Cas­sidy est la rai­son, les idées, la parole, la socia­bi­lité, le prin­cipe du plai­sir ; Sun­dance Kid est le corps, l’action, peu enclin à par­ler, isolé, le prin­cipe de réa­lité”. Le cri­tique anglais arrive même à envi­sa­ger une lec­ture amou­reuse du rap­port entre les deux héros : “L’amour sublimé l’un pour l’autre émerge non seule­ment des longs regards qu’ils s’échangent mais de leur inces­sante moque­rie réci­proque qui révèle la com­pré­hen­sion pour les fai­blesses de cha­cun”. Dif­fi­cile de pen­ser Butch Cas­sidy comme un Bro­ke­back Moun­tain avant l’heure, mais le témoi­gnage de Katha­rine Ross, qui jouait Etta, est frap­pant : “New­man racon­tait tou­jours des blagues, Red­ford était tou­jours au télé­phone, et je les atten­dais tout le temps”. […]

fre­de­ric grolleau

lire la suite de l’article en italien