J. M. G. Le Clézio, Quinze causeries en Chine

Toasts diplo­ma­tiques

Dans ces cau­se­reies don­nées entre 2011 et 2017 en Chine par Le Clé­zio, l’auteur montre l’intérêt des cultures foraines pour chaque humain. Il aborde ainsi “l’universalité du savoir” dans une série d’enfoncements de portes ouvertes. C’est certes clair mais sen­ten­cieux et tout compte fait d’une bana­lité plu­tôt crasse.

La Chine est mon­tée en épingle. Et l’auteur se moque du lec­teur lorsqu’il écrit que Mai 68 en France fut “notre Révo­lu­tion Culturelle”.…

A la lec­ture de ce monu­ment de bana­lité et d’hypocrisie une mono­to­nie s’installe. Le tout à coups de géné­ra­li­tés et de répé­ti­tions. Elles suintent le cours magis­tral à chaque ins­tant. Certes, se retrouve l’anti-colonialisme (à nuan­cer) de l’auteur et l’universalisme (idem) de la lit­té­ra­ture. Elle n’apparaît comme telle uni­que­ment lorsqu’elle est ancrée dans un temps et un ter­roir et en posant des ques­tions (Proust à l’appui).

C’est là le raris­sime bon grain de cet ensemble de rac­cour­cis voire d’à peu près. Il est jus­ti­fié sans doute par l’objectif de l’auteur. En invité du gou­ver­ne­ment chi­nois, il parle ici une langue de bois pour un public étran­ger et loin­tain. Etait-il utile de publier cet ensemble ? Pas sûr.

Ne res­tent que des suites de toasts diplo­ma­tiques. Ils frisent le ridi­cule et la com­plai­sance totale envers le pou­voir d’un Etat auto­ri­taire. L’auteur cire ici les bottes de ceux qui le paient.

jean-paul gavard-perret

J. M. G. Le Clé­zio, Quinze cau­se­ries en Chine, Gal­li­mard, Paris, 2019.