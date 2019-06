Maria-Francesca Artoni, Fotografia Europea Circuito Off (exposition)

A fleur de femmes



Loin des ombres appe­san­ties ou des sables humides de l’amertume, la vie devient un roman photo. Mais pas n’importe lequel : un roman du regard dont les élé­ments ne divaguent plus puisque les fleurs sont enser­rées dans des blocs d’eau conge­lée. Elles n’offrent aucune résis­tance au plai­sir de l’instant. L’effet de nuée et d’une forme de nudité méta­pho­rique contre­dit le réel. Existent des tra­jec­toires inache­vées et en sus­pens.

Les pétales deviennent des lèvres intimes. Tout coule d’une source qui lance ses bras fins sous de tout petits ponts. Il faut s’y engouf­frer. Se mettre en attente. Qui sait ? Une main peut se lever, s’en aller loin du bras. Sur­gissent un cou­rant chaud dans le froid et la com­pa­cité dont l’épaisseur est cachée.

La chair et la pulpe res­tent néan­moins impal­pables. La fleur et la pho­to­gra­phie de Maria-Francesca Artoni leur donnent une autre dimen­sion et pro­jec­tions. His­toire de se faire un cinéma (muet) là où le corps se révèle en son essence jusqu’à son assomp­tion dans ces rituels qui per­mettent de tou­cher à un seuil de l’intime sans jamais le franchir.

jean-paul gavard-perret

Maria-Francesca Artoni, Foto­gra­fia Euro­pea Cir­cuito Off, Fon­da­zione Palazzo Magnani

corso Gari­baldi 31, Reg­gio Emila, Italie